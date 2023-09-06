影音／真人版「索隆」新田真劍佑劍術高超 《航海王》還原三刀流
Netflix《航海王》真人版影集自8月31日播出，上線4天累計觀看時數1.4億的成績，穩坐全球排行榜第1名的寶座。特技花絮今（6）日釋出，拍攝索隆經典場面「三刀流」，製作團隊對於新田真劍佑的劍術更是讚不絕口，新田真劍佑說到：「希望粉絲能看到製作團隊對於細節的注重，我們真的把索隆帶到了真實世界。」在這些動作場面上，新田真劍佑融入了許多自己過去的經驗和招式，使整個場面張力擴張到最大。
記者羅凌筠／綜合報導
因為魯夫的「橡膠人」設定，在打鬥場面上更難執行，特技統籌法蘭茲斯皮爾豪斯表示：「魯夫使用他的橡膠能力保護他自己和朋友，把整趟旅程都當作他專屬的遊樂場，所以團隊特別為了這個角色設計許多有趣的動作，而伊納基戈多伊把這些特技動作消化得很好。」
艾蜜莉拉德為了「娜美」訓練棍術，從小學空手道的她笑說，能重溫舊夢很美好。雅各羅美洛吉勃遜為「騙人布」進行射擊訓練，學習使用彈弓，塔茲史蓋勒扮演「香吉士」要練混合踢技，每天訓練8到10小時，武打戲分還融入巴西戰舞跟霹靂舞的元素。
為了完美呈現《航海王》的龐大世界觀，製作團隊在背景資料搜集上非常用心。節目統籌及監製史提芬麥依達提到：「為了找到對的故事和角色情緒背景，製作團隊參考尾田（榮一郎）老師在每一集單行本的讀者問答集中，所提供的角色背景資料，如身高或喜好等，來豐富角色的情感基礎。同時為了讓影集更加真實，在角色外觀上盡量使用特效化妝而非視覺特效來呈現。」