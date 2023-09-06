裕元南洋美食節登場 近百款道地料理滿足舌尖之旅巷

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此外，玫瑰烘焙坊同步推出限定風味餐，只需380元加一成服務費，就能享受星馬必吃海南雞飯或越式牛肉河粉，另外有現打新鮮鳳梨冰沙可供選擇。玫瑰烘焙坊也與ALFA俱樂部聯手推出南洋風雙人午茶專案，由五星甜點主廚以青木瓜、椰子、斑蘭葉、鳳梨、山竹等熱帶水果製成甜點飲品，搭配ALFA俱樂部50分鐘臉部撥筋保濕護理，享限時專案優惠價2,900元。
在餐廳吃不過癮，裕元花園酒店提供一站式服務，線上商城同慶祭出泰式打拋豬、大馬肉骨茶、瑪莎曼咖哩雞等三款經典南洋風味冷凍調理包，在家也能輕鬆煮出道地南洋風味。凡於南洋美食節期間至溫莎咖啡廳現場用餐，以手機掃描QR code可獲得限時買三送一獨家優惠。平日用餐四人同行再加碼贈送隨機一款經典南洋風味冷凍調理包。
為使顧客不僅獲得味蕾滿足外，視覺上更能身歷其境，感受偽出國樂趣，除每週六午、晚餐餐期規劃南洋表演活動，如：峇里島、泰國、印尼、緬甸等國傳統舞蹈外，還精心佈置燈籠打卡牆、泰國嘟嘟車、南洋風格拍貼機等，讓顧客合影留下珍貴回憶。此外，為歡迎東南亞籍旅客回娘家享用家鄉味，以及歡慶九月軍人節與教師節，上述身分憑證用餐，可享餐價九折優惠(需另加一成服務費)。