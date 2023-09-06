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泰國遊玩叫車遇陷阱！險被載去當豬仔　大馬男子分享親身經驗示警

▲有一位馬來西亞男子透露，自己與4位友人前往泰國遊玩，在曼谷叫車要前往機場時，發現司機形跡可疑，一行人差點疑似要被賣去當豬仔。曼谷街景資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲有一位馬來西亞男子透露，自己與4位友人前往泰國遊玩，在曼谷叫車要前往機場時，發現司機形跡可疑，一行人差點疑似要被賣去當豬仔。曼谷街景資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

新型態詐騙犯罪十分猖獗，犯罪集團透過販運人口逼迫被害者從事詐騙工作，範圍遍及緬甸、柬埔寨、寮國、泰國、菲律賓等東南亞各地，聯合國上週也曾發布報告示警。而有一位馬來西亞男子透露，自己與4位友人前往泰國遊玩，在曼谷叫車要前往機場時，發現司機形跡可疑，一行人差點疑似要被賣去當豬仔，讓大馬男子直呼驚險。

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根據《東方日報》報導，這位馬來西亞男子昨（5）日在個人臉書發文，分享自己的親身經驗。他們一行人2男3女前往曼谷旅遊，於晚上7點左右用叫車App找來一輛皮卡，載他們前往機場。

男子表示，來的車輛車窗全黑，且司機行跡鬼鬼祟祟，讓他們心生警惕。且一行人一上車，司機就詢問他們來自哪裡，接著打電話不知與誰聯絡。由於男子也聽得懂泰語，發現司機在對話中提到「現在載著的這邊有三個女生，還有兩個她們的朋友，From Malaysia有男有女」，司機發現男子聽得懂泰語後，還在電話中表示「這邊有一個會聽泰語，還翻譯得很清楚」，讓男子覺得有異。

男子表示，之後又聽到司機說自己非常興奮與緊張期待，還提到菲律賓，讓男子整個無法控制地手在抖，直覺遇到大事。於是男子與友人打開地圖App，發現去機場的路程是30分鐘，但司機的導航卻顯示要50分鐘。男子假借上廁所名義想在半路下車，司機卻百般推託，還說前面加油站就有廁所，但從地圖App看前方卻根本沒有加油站。

此時剛好遇到塞車，男子一行人於是當機立斷，直接開門下車逃跑。而司機錯愕之餘，竟然也沒有詢問緣由，也沒有要錢，就直接離去，更讓男子一行人認定司機絕對有問題。

男子直呼要不是剛好聽得懂泰語，遇到塞車，且早早發現有問題，後果真的不堪設想。男子表示，叫車App顯示司機接過600多人的單，或許「不是每個人都和我們一樣幸運，天時地利人和，哪怕少了其中一個，我們都不會有機會分享此事了」。

男子最後強調，分享此事並非要製造恐慌，或是鼓動大家不要去泰國，只是想提醒，出門在外一定要提高警覺，叫車最好不用要App，而是選擇當地有牌的計程車，且上車後一定要自己打開地圖App，隨時注意路況。


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