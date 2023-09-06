三上悠亞一夜密會2傑尼斯偶像！前男友待香閨3小時 新歡後腳報到
日本暗黑天后三上悠亞8月16日已經從AV界引退，結束長達8年的女優生涯，沒想到今（6）日卻被日媒爆出傑尼斯偶像「Kis-My-Ft2」成員千賀健永及「浪花男子」成員長尾謙杜，在同一個晚上先後出現在三上悠亞香閨，對此，三上悠亞否認和千賀健永、長尾謙杜交往，傑尼斯事務所及三上悠亞公司則是沒有正面回應。
記者賴禹妡／綜合報導
根據日媒《週刊文春》報導，千賀健永和三上悠亞於2、3年前認識彼此，由於兩人都是自名古屋出身，再加上個性很契合，因此很快就陷入熱戀，圈內人也都知道他們正在交往，千賀健永更是多次被媒體拍到出入三上悠亞的香閨。
不過，千賀健永與三上悠亞於今年6月分手，兩人還存在藕斷絲連的關係，千賀健永也為了照顧女方的寵物，偶爾會現身三上悠亞家中。8月31日千賀健永就被目睹在女方家待了大約3小時，並於深夜11點搭計程車返家，然而到了9月1日凌晨3時，先是三上悠亞回到住處，緊接著長尾謙杜在5分鐘後竟也出現，直到當天下午才離開，讓日媒感到相當震驚。
有娛樂界相關人士指出，三上悠亞和長尾謙杜近期才走得比較近，且還是長尾謙杜主動追求，但三上悠亞8月來台時，曾強調自己是單身狀態。對此，三上悠亞被求證緋聞時，否認和千賀健永、長尾謙杜交往，但間接承認2人確實曾到訪她家，而傑尼斯事務所及三上悠亞公司則是沒有正面回應。