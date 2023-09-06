能源轉型逾9成企業需支援！專家提6大建議　教戰綠電採購6步驟

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隨著能源轉型需求增加，企業愈來愈重視對再生能源的投資。根據PwC的「2023美國大型能源用戶調查報告」，目前企業在推動能源相關的改善措施上，已見到成效的做法，主要包括監控暖氣與冷氣的成本花費（74%）、建置基本的節能科技（70%）、調整流程以降低耗電（68%）、建置自用（on-site）電池儲能系統（65%）、建置自用發電系統（64%）、建置再生能源系統（62%）、建置複雜的高效節能科技（59%）等。
然而，企業在能源轉型的過程中無法靠一己之力完成，超過90%的受訪企業需要外部支援，以提供適當的能源解決方案。面對如何縮減全球能源轉型鴻溝，資誠提出6大關鍵，包括一、若全球要於2050年達到淨零的目標，再生能源的發電產能必須再增加27000GW以上。
二、國際能源總署預估，2030年每年電網的投資金額，必須來到5600-7800億美元的水準，才能達到2050年的淨零目標。此外，複雜的科技、缺工與物料短缺，也是布建電網需克服的障礙。
三、若要達成2050年的淨零目標，2022-2030年間平均每年的新建電網規模電池儲能產能必須達到80GW以上的水準。四、國際能源總署預估，目前規劃中的製氫電解槽如建置完成，2030年可望有134-240百萬噸的產能。不過若要達到2050年的淨零目標，全球低碳排電解製氫的產出量，屆時必須拉升至452百萬噸。
五、鋰、鈷、鎳、石墨、鋁、銅等關鍵的稀缺金屬，為太陽能發電板、風力發電機、電池、壓縮機等再生能源基礎建設不可或缺的元素，其儲量對能源轉型的速度將至關重要，要達到2050年的淨零目標，國際能源署預估，全球在2030年將需要2021年產量4倍的關鍵礦物。
六、根據彭博新能源財經（BNEF）統計，全球能源轉型的投資金額已和碳氫化合物投資的金額平分秋色，達到1.1兆美元。不過國際能源總署及聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）建議，全球用於能源轉型的投資，每年須增加至4-6兆美元，才能達成2050年的淨零目標。
資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺表示，要達成能源轉型的目標，除了要縮減上述6個關鍵鴻溝，企業應針對淨零目標，設定詳細、具體的實行步驟，企業首先可做的是節能，進而發展儲能，以調節離尖峰用電。企業在規劃能源轉型藍圖時，須具備全球性的視野，在成本、安全性及永續之間取得妥善平衡。在制定解決方案時，將供應鏈的動能納入考量，並且以降低溫室氣體排放的效益、所需成本為出發，針對各式解決方案進行優先順位的排序。
不過，在所有再生能源種類中，無論是裝置容量抑或發電量，太陽光電皆位於其首，總裝置容量在2022年底達9.7GW、發電量達107億度。台灣的再生能源成長，從綠電轉供數字亦可略知一二，台灣綠電轉供量從2021年的7億度成長至2022年的11億度，年成長量達6成，雖與再生能源總發電量238億度相比仍為其中之少數，顯示為目前再生能源仍以自用為主，但從轉供數據可以看出，風電轉供量持續快速成長，占總體再生能源轉供量的6成。
2017年電業法的修正，奠立了台灣再生能源自由化的根基，隨著相關轉供與餘電配套機制逐步到位，台灣綠電自由化交易於2020年正式啟動。綠電交易市場契機來自企業綠電需求上升，目前可透過企業購售電合約（CPPA）途徑滿足企業採購綠電的需求。
當再生能源發電業者與企業簽訂CPPA，綠電以轉供或直供的方式售予企業用戶。若是以電號為主透過台電轉供，綠電即是透過台電之輸電網，轉供予用電戶。自2020年以來，已有1,885GWh的再生能源透過台電電網轉供予企業用戶，其中前10名購電企業用戶佔總綠電採購量約98%，而台積電為最大綠電採購企業。
細看再生能源類型，以風力佔企業總綠電採購能源之78%，這是由於陸域風力之躉購費率（FiT）低於公用售電業電價，使得自由市場中的電力價格更具競爭力。因此CPPA的電力交易對用電大戶及再生能源開發商來說是互惠互利的。
然而，綠電交易有許多細節須注意，企業進行綠電採購首先可能面臨對電力系統與電力交易不熟悉，以及購電合約內容複雜的困難。綠電交易的一大挑戰來自再生能源的發電樣態各有不同，需求方須瞭解自身的用電型態與再生能源案場發電型態是否匹配，藉以提高綠電比例。
另一大挑戰則是餘電。在綠電採購前，須評估買賣雙方用電量及發電量，否則將因無法匹配，進而導致產生餘電成本，即因餘電問題而使買方需補貼再生能源業者，所額外支付的成本。因此餘電量的評估與管理也是一大考量。
蔡亦臺建議，有採購綠電需求的企業可依循綠電採購教戰6步驟，一、盤點自身用電資料；二、確認企業採買目標，及欲達成目標的年限；三、瞭解不同綠電種類的價格及發電樣態，並評估其與自身用電型態是否相匹配；四、成立綠電採購專案小組，必要時，亦可諮詢外部獨立專業顧問；五、綠電採購商業條件協商；六、落實綠電交易與綠電轉供，並定期與售電方追蹤以確保供電穩定。