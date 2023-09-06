《雲之羽》虞書欣搭張凌赫 女配盧昱曉「暗黑姐妹」人氣逼宮
虞書欣在愛奇藝古裝劇《雲之羽》與張凌赫搭檔，一圓《蒼蘭訣》裡支持「長生花CP」粉絲的遺憾，虞書欣為戲吃了不少苦頭，第1集就上演泥漿肉搏打戲。此外，虞書欣與盧昱曉這對暗黑姐妹花，為了逃離殺手組織互相幫助，讓網友笑稱，這段相互救贖的CP也很好嗑。
記者羅凌筠／綜合報導
虞書欣反轉甜妹形象，演出冷血刺客，在泥漿中摸爬滾打，拍攝時，只見她整張臉被按到泥水裡，眼睛、嘴巴、鼻子、耳朵全沾滿泥漿，聽到工作人員喊再來一次，她也敬業地立刻躺回原地，甚至不忘賣萌，她透露其實沒有覺得特別辛苦，只是她記得那天很冷，一些武打動作比較難俐落地做到位。
虞書欣在《雲之羽》中用盡心機想博取張凌赫的關注，為了惹他憐惜，甚至試圖大膽自曝弱點，而每每面臨危機時，同樣被送進宮家當臥底的上官淺（盧昱曉 飾）總會及時搭救，她外表柔弱無害，遇事卻果斷、心狠手辣，與看似冷酷內心卻柔軟的虞書欣形成強烈對比。
兩人都渴望完成任務後，能逃離組織重獲自由，讓網友笑稱，這段相互救贖的暗黑姐妹CP也很好嗑。除了二搭的虞書欣、張凌赫演技火花備受矚目外，《雲之羽》也找來陳都靈、曾舜晞、曾可妮等人特別演出，原聲帶歌曲則集結張杰、毛不易、周傳雄、陳楚生等歌手演唱，為作品添色。