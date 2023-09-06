BL男神Force、Book來台倒數 泰國「竹馬CP」曝16年情
泰國最強「竹馬CP」Force與Book因演出BL劇在台頗受歡迎，10月將回饋粉絲來台辦見面會。他們從幼稚園搭同一部校車上下課，一路到中學都是校友，早已相識16年，雖然升上大學不同校而斷了交集，但他們之後各自都簽入GMMTV經紀公司，去年攜手參演BL劇，真實可愛的自然互動，促成2人之後多次合作。
記者蔡依庭／綜合報導
巧的是，公司安排他們一同演出BL作品《Enchanté》，直到導演介紹他們認識搭檔時，才發現將共組CP的「另一半」是許久不見的朋友，巧妙的緣分讓他們又驚又喜。Book受訪時曾說：「像是命運把我們帶到一起，我不曾想過我們會一起演戲。」老朋友合作拍親密戲，少了尷尬與害羞，他們也把自己全然交給對方，戲裡戲外都充滿濃濃CP感。
繼《Enchanté》飾演兒時玩伴重逢，Force、Book今年在《A Boss and A Babe》化身老闆與實習生，大談辦公室戀情；緊接著又三搭，主演正在熱播的《Only Friends》上演多角戀，錯綜複雜的感情世界，也讓觀眾跟著劇情走向起伏，獲得廣大迴響。
Force與Book為了感謝粉絲一路的支持與應援，將於10月15日來台，在Legacy Taipei 音樂展演空間舉辦「Force Book 1st Fan Meeting In Taipei」，全場觀眾均可與他們近距離擊掌、合影留念，還可獲得紀念海報、限定小禮，採全場對號入座，將於9月17日下午2點5分於KKTIX及全家Famiport售票系統販售。