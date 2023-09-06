《成功補習班》鮮肉詹懷雲裸身出演！露臀「自己來」爆超痛意外
校園青春成長故事電影《成功補習班》，由金鐘視帝藍正龍自編自導自演，改編自他的真實人生故事。其中一場「DIY意外」，25歲「鮮肉男星」詹懷雲全裸上陣露出結實翹臀，他害羞表示：「印象非常深刻！」此外，片中亮點還有巫建和飾演的跨性別角色，他不僅練習穿著10公分的細高跟鞋，還因此瘦了6公斤貼近角色。
記者黃雅琪／綜合報導
電影《成功補習班》還原90年代的補習班學生生活，重現當年的「賀爾蒙」象徵，除了解碼眼鏡、寫真集女星，電影裡還設定了一場超痛的「DIY意外」，不僅讓詹懷雲全裸上場，獻上翹臀的大銀幕初體驗，還只穿一條內褲流浪在市區，被公車司機收留。詹懷雲害羞表示：「因為這是我第一次坦誠相見，但是導演有幫我清場，給了我很多安全感，我就可以很放心，很放鬆的投入。」
巫建和挑戰飾演跨性別角色：「我當初接到這個劇本，就很想要挑戰看看，尤其對我來說，我沒有演過這麼外放，完全就是另外一個人的角色。」直到定裝時，腳踩10公分細高跟鞋練習走路，讓巫建和大喊吃不消：「我有點後悔，這角色太難了！」《成功補習班》電影將於9月15日至17日，連3天搶先舉辦口碑場、9月22日全台上映。