T1／與NBA球星小波特過招　黃泓瀚：他不斷提醒我要加快出手速度

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▲美國職籃NBA 2022-2023賽季總冠軍丹佛金塊隊（Denver Nuggets）小前鋒Michael Porter Jr. 訪臺，攜手新北中信特攻籃球隊，展開連續四天的公益慈善活動。（圖／中信球團提供）
▲美國職籃NBA 2022-2023賽季總冠軍丹佛金塊隊（Denver Nuggets）小前鋒Michael Porter Jr. 訪臺，攜手新北中信特攻籃球隊，展開連續四天的公益慈善活動。（圖／中信球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）特別邀請美國職籃NBA 2022-2023賽季總冠軍丹佛金塊隊（Denver Nuggets）小前鋒Michael Porter Jr. 訪臺，攜手新北中信特攻籃球隊，展開連續四天的公益慈善活動。首站就是造訪T1聯盟2022-2023賽季總冠軍新北中信特攻的訓練基地，除了交流訓練菜單外，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒更親自到場送上印有背號1號及「Porter Jr.」的中信特攻球衣。

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今年25歲的Michael Porter Jr.，曾在高中時期被評為全美五星高中生，後來陷入傷勢困擾，歷經多次手術，並靠著不懈努力重回頂尖球員行列。在2018年美國職籃NBA選秀會上，首輪第14順位獲得丹佛金塊隊青睞，展開NBA職籃生涯，並逐漸站穩球隊主力前鋒位置，今年賽季更助隊贏得隊史47年來首座冠軍金盃。

今天上午抵達臺灣後，馬不停蹄第一站就先來到中信特攻訓練基地，與中信特攻球員們交流訓練菜單，並打起對抗賽小試身手。Michael Porter Jr.表示，此次訪臺行程將聚焦公益，希望自己的信仰與追尋夢想的歷程可以影響更多人。在今天與中信特攻的半場對抗賽中，Michael Porter Jr.也發現球隊每一位球員在傳導視野與攻擊信心都相當流暢，並說到：「這就是一支冠軍球隊必須要有的實力！」

中信特攻總教練李逸驊表示，「Michael Porter Jr.是我看過的NBA球員中，最有親和力的！從熱身到每一個完整的訓練步驟，都充分展現職業水準，是國內職籃球員們可以效仿的對象。Michael Porter Jr.今天也積極與球員們分享進攻投籃技巧與組織傳導觀念，成功激發出球員們對於訓練的正面態度。」

今年休賽季加入中信特攻的「大瀚」黃泓瀚，在與Michael Porter Jr.對抗賽時，展現休賽季訓練的好身手。前者表示，「可以近距離與Michael Porter Jr.高強度訓練與切磋球技，是非常難得的經驗！自己的球風就是展現不服輸的精神，在對抗賽中他也不斷提醒我要加快出手速度，也是我面對新賽季必須要提升的技能。」

此次Michael Porter Jr. 訪臺也特別拍攝短影片力挺中國信託透過籃球運動推廣反毒教育理念，公益回饋活動行程預計停留4天3夜，9月9日將前往臺中洲際棒球場為中信兄弟棒球隊開球。

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