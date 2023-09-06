T1／與NBA球星小波特過招　黃泓瀚：他不斷提醒我要加快出手速度

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今天上午抵達臺灣後，馬不停蹄第一站就先來到中信特攻訓練基地，與中信特攻球員們交流訓練菜單，並打起對抗賽小試身手。Michael Porter Jr.表示，此次訪臺行程將聚焦公益，希望自己的信仰與追尋夢想的歷程可以影響更多人。在今天與中信特攻的半場對抗賽中，Michael Porter Jr.也發現球隊每一位球員在傳導視野與攻擊信心都相當流暢，並說到：「這就是一支冠軍球隊必須要有的實力！」
中信特攻總教練李逸驊表示，「Michael Porter Jr.是我看過的NBA球員中，最有親和力的！從熱身到每一個完整的訓練步驟，都充分展現職業水準，是國內職籃球員們可以效仿的對象。Michael Porter Jr.今天也積極與球員們分享進攻投籃技巧與組織傳導觀念，成功激發出球員們對於訓練的正面態度。」
今年休賽季加入中信特攻的「大瀚」黃泓瀚，在與Michael Porter Jr.對抗賽時，展現休賽季訓練的好身手。前者表示，「可以近距離與Michael Porter Jr.高強度訓練與切磋球技，是非常難得的經驗！自己的球風就是展現不服輸的精神，在對抗賽中他也不斷提醒我要加快出手速度，也是我面對新賽季必須要提升的技能。」
此次Michael Porter Jr. 訪臺也特別拍攝短影片力挺中國信託透過籃球運動推廣反毒教育理念，公益回饋活動行程預計停留4天3夜，9月9日將前往臺中洲際棒球場為中信兄弟棒球隊開球。