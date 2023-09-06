布林肯訪基輔！讚烏克蘭反攻「取得良好進展」 將提供新一波軍援
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（6）日出訪基輔，這是俄烏戰爭爆發後，布林肯第3次出訪烏克蘭，這次行程預計將在烏克蘭停留兩天，將是布林肯首度在烏克蘭過夜。布林肯也是烏克蘭展開反攻後，首次有美國高級官員到訪，估計布林肯將會宣布新一波的軍援方案。而在與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）見面時，布林肯大讚烏克蘭反攻「取得良好進展」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，布林肯在基輔與庫列巴進行會議前，兩人先對媒體發表了簡短談話，庫列巴表示期待與布林肯進行「富有成效、注重結果的對話」，布林肯則表示「看到反攻取得了良好進展，這非常令人振奮」。
布林肯強調，出訪基輔就是為了展示美方對烏克蘭持續和堅定的支持，將確保烏克蘭長期擁有反攻所需要的物資，確保烏克蘭擁有強大的防禦力和威懾力，以便徹底阻絕侵略行為再度發生。布林肯還說，會與烏克蘭繼續合作，協助戰後重建經濟和民主。
庫列巴之前曾要那些質疑烏克蘭反攻速度太慢的外界人士「閉嘴，不然你來打打看」。然而，烏克蘭反攻最近取得進展，有烏克蘭官員認為，隨著在俄羅斯第一道防線上打開突破口，後續戰事速度有望加快，而布林肯到訪與美國新一波的軍援，就是要在這來之不易的勢頭上，再注入一劑強心針。
對於布林肯出訪基輔，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）痛批，美國要讓烏克蘭持續處於戰爭狀態，「直到最後一個烏克蘭人死去，而且不惜為此付出任何金錢」。佩斯科夫重申，美國的軍援不會改變這場戰爭的進程與結局。