非洲氣候峰會落幕　與會領袖籲支持可再生能源發展

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法新社看到的最終版「奈洛比宣言」指出：「該宣言將成為非洲在全球氣候變遷進程中採取共同立場的基礎。」
但宣言警告，要在整個非洲實現綠色成長，並「達到能夠對全球經濟脫碳做出有意義貢獻的規模」，就需要大規模增加資金。
分析人士認為，非洲團結的聲音可能為一系列重要會議帶來動力，接下來聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將於11月底在阿拉伯聯合大公國展開，20國集團（G20）峰會則將在本週末於印度首都新德里登場。
由於非洲融資成本高到令人沮喪，這份宣言呼籲「建立一個能夠滿足非洲需求的新融資架構，包括債務重組和減免債務」。
宣言還要求富裕的碳污染國家兌現針對較貧窮國家的長期氣候承諾，並敦促全球領導人支持擬議「對化石燃料貿易、海運和航空徵收碳稅」。
根據非洲領導人的聲明，過去10年非洲在可再生能源方面的支出僅占全球的2%。
聲明指出，非洲需在未來7年內讓投入可再生能源的金融資本增加10倍，達到約6000億美元，才能實現將可再生能源發電量從2022年的56GW（Gigawatt；百萬瓩）提高到2030年至少300GW的目標。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1120906