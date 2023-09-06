高虹安名車接送跑行程惹議！「被請辭」文化局長錢康明臉書揭內情
民進黨籍市議員楊玲宜，日前爆料新竹市長高虹安使用多台高級私家車接替跑行程後，引發媒體及各界議論，雖幕僚回應，是因跑私人行程為了節省市府資源，才不搭公務車，但即將去職的文化局長錢康明今（6）日晚間卻在臉書發文指出，早在今年4月高虹安就曾搭乘黑色保時捷出席行程，當時幕僚還知道要讓高在遠一點的地方下車，必須說是判斷正確但「方法拙劣」。
政治中心/綜合報導
錢康明提到，2023年四月新竹市兒童藝術節當天，一群人在路旁準備迎接市長時，忽然一輛黑色保時捷駛入，跳下一位身形嬌小的秘書後，它就開走了，然後在目視可見的不遠處，市長竟改從那裡下車，導致眾人又轉身跑過去，反而引起現場更大騷動。
錢康明指出，這不是法律問題、不是車子品牌問題，當你們幕僚讓市長改在遠處下車，想必你們也是考量到觀感問題，這個判斷是完全正確的，但是必須說方法拙劣，他認為與其遮掩高虹安從保時捷下車的事實，建議應讓其原地點下車後，先向司機朋友道謝再入場，或是市長在很遠的地方下車步行到會場，沿路還可以跟家長和孩子們問好。
錢康明接著表示，市長也可以乘坐55688到會場，甚至選擇文化局內部一輛17年的公務車；又或者幕僚注意細節、解決事件的源頭，就不用寫那麼多的回應文了，只要虛心受教，感謝議員和媒體的提醒，也是回應文的一種。