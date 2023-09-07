中國羽球公開賽／戴資穎出戰張藝曼！開打賽程、時間與選手出賽表

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超級1000系列中國羽球公開賽台灣選手16 強賽程
男單賽事
王子維 vs. V·阿薩爾森（丹麥）：預計台灣時間 9/7上午11:20
女單賽事
戴資穎 vs. 張藝曼（中國）：預計台灣時間 9/7 上午 10:00
男雙
李洋/王齊麟VS.徐承宰/姜敏赫(韓國）預計台灣時間9/7 下午12:40
楊博軒 / 李哲輝 vs. K·阿斯特魯普 / A·S·拉斯姆森（丹麥）：預計台灣時間 9/7 上午11:00
李芳任 / 李芳至 vs. 劉雨辰 / 歐烜屹（中國）：預計台灣時間 9/7 上午11:20
女雙賽事
林琬清 / 許雅晴 vs. 志田千陽 / 松山奈未（日本）：預計台灣時間 9/7 下午1:00
混雙賽事
葉宏蔚 / 李佳馨 vs. 黃東萍/馮彥哲 ：預計台灣時間上午9:40
中國羽球公開賽由中國羽毛球協會主辦，創辦於1986年，該賽事從2007年開始成為世界羽聯超級系列賽的一站；其後更在2011年升格為世界羽聯超級系列賽中五個頂級超級系列賽的其中一個賽站。2018年，世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系，本賽事現屬於第二等別第二級賽事（超級1000賽），總獎金提升至125萬美元。
台灣過去由1990年代中期，印尼轉籍中華民國的陳鋒奪冠，1996年他在此賽事奪冠，是台灣第一人。他除了贏得多項國際賽冠軍外，還以31歲的「高齡」獲得1999年世界羽球錦標賽亞軍。