內幕／民進黨嘉義市茶壺風暴檯面化　新仇舊恨釀雙姝決裂

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而派系衝突更移師至嘉義市黨部主委之爭，黃露慧曾當面向時任黨主席的總統蔡英文，狀告王美惠疑似邀黑道入黨，而王美惠所推薦人選黃敏修則炮轟黃露慧家族長期壟斷市黨部主委，「當世襲已成事實，改革就是義務」，黨內互砍殺見骨。而接腫而來的2024立委選舉，黃露慧同樣不放過機會，登記黨內初選，最終不敵民意滿溢的王美惠。
雙方新仇舊恨堆疊，如今以黃露慧、蔡文旭、黃大祐、黃盈智與林煒軒等5人，悍然採取焦土政策，嘉義市雙姝決裂戲碼搬上檯面，對綠營選情而言實已未戰先傷，外界普遍認為王美惠尋求連任是探囊取物，為順利當選，期盼風波儘快落幕，表示為黨內和諧團結，一切到此為止，不再多做回應。輕描淡寫，弦外之音有多少辛酸。
據了解，在今年6月嘉義市成立總統參選人賴清德「嘉義市信賴台灣之友會」，除江熙哲、王美惠與少數黨籍議員出席外，黃露慧系統議員全數缺席；但黃露慧系統計畫另起爐灶，將在下周日舉辦「信賴台灣後援會成立大會」，包括嘉義市前市長涂醒哲與勞動部次長李俊俋都會參加，雙方互別苗頭意味濃厚，而黨團在活動前指控「王小姐」，時機點絕非巧合，試圖邊緣化獲黨提名的王美惠。
據悉，與黨主席賴清德相關選務行程，皆由中央黨部通知地方黨公職參加，而如今雙姝決裂戲碼檯面化，王美惠身為現任立委又獲全代會通過提名，沒有不出席的道理，應當仍會出席與賴清德同框造勢。
有黨內人士認為，王美惠上屆立委選舉拿下8萬逾票、得票率突破5成，創下嘉義市歷史新高樹立「王美惠障礙」，去年九合一選舉未挑戰嘉義市長黃敏惠，韜光養晦就是為了下屆市長選舉，其聲勢如日中天，更被地方支持者寄予厚望，期盼能角逐市長大位再次翻轉「民主聖地」，黃露慧等人此舉，不外乎是要重挫王美惠連任立委票數，攔胡未來百里侯之路。
細數賴清德「民主大聯盟」6人退選，陣前換將乃兵家大忌，如今從台東現任立委劉櫂豪與立委參選人賴坤成水火不容，到嘉義市議會民進黨團聲明與王美惠切割，賴清德每每到了造勢場合，不忘高喊「總統當選、國會過半」，雖藍營整合未果，但綠營同樣後院失火，嘉義市派系決裂已到深水區，更直接在賴清德眼皮底下鬧不合，對誰越有利？肯定不是賴清德。