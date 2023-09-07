橘爸唬籃／別找姚明單挑了吧！日本已打進奧運、中華籃協該振作

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被動等候通知、無作為 籃協不應用不知情卸責
本屆U16亞洲青年男籃錦標賽資格有別於以往，東亞區僅有3個名額，台灣排名第4，若能提早得知訊息，就能爭取舉辦資格賽，避免憾事發生，但籃協卻用事先不知情來規避責任，即使對方沒有通知，難道就不能主動釐清、探詢，卻只能被動地等候通知？
另外，2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，是每年固定的行程，此會議也將排定東亞地區各級籃球比賽的時程。橘爸難以理解，為何籃協選擇「不參加」，即使適逢年假，但派員參加竟如此困難；若籃協能參加此會議，是否就能提前反應，即使會議上沒有提及亞青男籃錦標賽的資格，但作為台灣籃壇的唯一國際窗口，該有的敏感度，甚至是每個細節，都應該要確認清楚，才不會枉費球員的努力。
橘爸認為，此事件不應該放大成政治事件，姚明過去多次訪台交流，且沒必要在U16層級打壓台灣。我們應該要就事論事，找出真正原因，而非全都推究於政治打壓。
籃協須振作！別再找姚明單挑
最後，橘爸還是真心期盼，籃協能積極振作，而非只是在社群網站上找姚明單挑。鄰近的日本已經靠實力打進奧運，而台灣不僅原地踏步，連基本的參賽的資格都可以出狀況，要球員、球迷如何看得到未來？
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關於橘爸：
從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。
最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。
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