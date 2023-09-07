橘爸唬籃／別找姚明單挑了吧！日本已打進奧運、中華籃協該振作

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▲無法參佳U16亞洲青年男籃錦標賽，最受傷的絕對是這批辛苦集訓、備戰的小球員。圖/取自FIFA
▲無法參佳U16亞洲青年男籃錦標賽，最受傷的絕對是這批辛苦集訓、備戰的小球員。圖/取自FIFA

專欄作家/橘爸

U16中華男籃代表隊剛從東亞運動會拿到銀牌，凱旋歸來，卻突然得知無法參加「重頭戲」U16亞洲青年男籃錦標賽，無論真相是政治打壓，東亞籃協獨斷決議，亦或是籃協疏失？最受傷的絕對是這批辛苦集訓、備戰的小球員。橘爸認為，籃協必須徹底檢討，且坦然面對事實，若真是被打壓或吃悶虧，都應該拿出證據，且跟相關單位討回公道。

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本次事件癥結點在於籃協何時得知中華隊沒參賽資格，若如報導中所提及是在瓊斯盃期間，那反應是否太慢？U16代表隊在8月23日拿下東亞青年運動會銀牌，按照時間軸推算，籃協當時應該已知道台灣未能取得U16亞洲青年男籃錦標賽資格，但卻遲遲沒有動作，直到近日才因網路、媒體報導，才做出回應，這樣慢半拍的作為，實在難以讓民眾信服。

▲U16代表隊在8月23日拿下東亞青年運動會銀牌，卻無法參加亞錦賽。圖/取自FIBA
▲U16代表隊在8月23日拿下東亞青年運動會銀牌，卻無法參加亞錦賽。圖/取自FIBA
被動等候通知、無作為　籃協不應用不知情卸責

本屆U16亞洲青年男籃錦標賽資格有別於以往，東亞區僅有3個名額，台灣排名第4，若能提早得知訊息，就能爭取舉辦資格賽，避免憾事發生，但籃協卻用事先不知情來規避責任，即使對方沒有通知，難道就不能主動釐清、探詢，卻只能被動地等候通知？

另外，2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，是每年固定的行程，此會議也將排定東亞地區各級籃球比賽的時程。橘爸難以理解，為何籃協選擇「不參加」，即使適逢年假，但派員參加竟如此困難；若籃協能參加此會議，是否就能提前反應，即使會議上沒有提及亞青男籃錦標賽的資格，但作為台灣籃壇的唯一國際窗口，該有的敏感度，甚至是每個細節，都應該要確認清楚，才不會枉費球員的努力。

橘爸認為，此事件不應該放大成政治事件，姚明過去多次訪台交流，且沒必要在U16層級打壓台灣。我們應該要就事論事，找出真正原因，而非全都推究於政治打壓。

▲姚明被指控是本次阻擋中華隊參加U16亞錦賽的主要人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲姚明被指控是本次阻擋中華隊參加U16亞錦賽的主要人物。（圖／美聯社／達志影像）
籃協須振作！別再找姚明單挑

最後，橘爸還是真心期盼，籃協能積極振作，而非只是在社群網站上找姚明單挑。鄰近的日本已經靠實力打進奧運，而台灣不僅原地踏步，連基本的參賽的資格都可以出狀況，要球員、球迷如何看得到未來？


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關於橘爸：

從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。

最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。

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