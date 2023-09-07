響應9月9日國民體育日　竹縣12處公共體育設施免費入場

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一、竹北國民運動中心：當日6:00-22:00免費開放3樓健身房，無須預約。
二、新竹縣游泳館：當日6:00-22:00游泳池單次入場全天免費，無須預約。
三、竹北市三民網球場：當日6:00-22:00無須預約，該場僅3面球場可以使用，尚有1面為當日有教學使用。
四、竹北溜冰場：當日8:00-22:00若人潮較多，依現場認養單位協調安排分流使用。
五、竹東鎮羽球館：當日6:00-12:00;13:00-21:00，兩個時段採預約登記。
六、竹東鎮立網球場：
(一)竹東網球場，當日6:00-10:00;14:00-18:00免費入場，無須預約。
(二)中正網球場，當日6:00-10:00;14:00-18:00免費入場，無須預約。
七、關西鎮中正網球場: 當日6:00-21:00免費入場，無須預約。
八、湖口鄉立SPA游泳池:當日6:00-11:30;13:00-20:30免費入場，無須預約。
九、新埔鎮壘球場：當日天開放，無須預約。
十、五峰鄉多功能體育館：當日8:00-17:00免費入場，無須預約。
十一、尖石鄉綜合運動場：當日8:00-17:00免費入場，無須預約。
十二、尖石鄉鐵嶺風雨球場：當日8:00-17:00免費入場，無須預約。
楊文科表示，縣府近年來更新校園運動設施、新建風雨球場，還有打造全齡化特色公園，新建竹北國民運動中心、竹東全民運動館、湖口王爺壟運動公園等場館，以及升級新月沙灣遊憩區設施等等。日前《遠見雜誌》2023運動縣市排行榜，新竹縣勇奪「體育運動經費總額」一般縣市組第一名的佳績，成為「運動投資之都」。