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響應9月9日國民體育日　竹縣12處公共體育設施免費入場

▲9月9日國民體育日，新竹縣多處公共體育設施在9日當天推出免費入場方案，有游泳、健身、網球、桌球、羽球等多元運動項目可供選擇。（圖／新竹縣政府提供）
▲9月9日國民體育日，新竹縣多處公共體育設施在9日當天推出免費入場方案，有游泳、健身、網球、桌球、羽球等多元運動項目可供選擇。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

響應9月9日國民體育日，新竹縣多處公共體育設施在9日當天推出免費入場方案，有游泳、健身、網球、桌球、羽球等多元運動項目可供選擇，縣長楊文科邀請民眾呼朋引伴、全家大小共襄盛舉，一起運動顧健康！

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教育局公佈「九九國民體育日」當天12處免費運動場館的資訊如下：

一、竹北國民運動中心：當日6:00-22:00免費開放3樓健身房，無須預約。

二、新竹縣游泳館：當日6:00-22:00游泳池單次入場全天免費，無須預約。

三、竹北市三民網球場：當日6:00-22:00無須預約，該場僅3面球場可以使用，尚有1面為當日有教學使用。

四、竹北溜冰場：當日8:00-22:00若人潮較多，依現場認養單位協調安排分流使用。

五、竹東鎮羽球館：當日6:00-12:00;13:00-21:00，兩個時段採預約登記。

六、竹東鎮立網球場：

    (一)竹東網球場，當日6:00-10:00;14:00-18:00免費入場，無須預約。

    (二)中正網球場，當日6:00-10:00;14:00-18:00免費入場，無須預約。

七、關西鎮中正網球場: 當日6:00-21:00免費入場，無須預約。

八、湖口鄉立SPA游泳池:當日6:00-11:30;13:00-20:30免費入場，無須預約。

九、新埔鎮壘球場：當日天開放，無須預約。

十、五峰鄉多功能體育館：當日8:00-17:00免費入場，無須預約。

十一、尖石鄉綜合運動場：當日8:00-17:00免費入場，無須預約。

十二、尖石鄉鐵嶺風雨球場：當日8:00-17:00免費入場，無須預約。

楊文科表示，縣府近年來更新校園運動設施、新建風雨球場，還有打造全齡化特色公園，新建竹北國民運動中心、竹東全民運動館、湖口王爺壟運動公園等場館，以及升級新月沙灣遊憩區設施等等。日前《遠見雜誌》2023運動縣市排行榜，新竹縣勇奪「體育運動經費總額」一般縣市組第一名的佳績，成為「運動投資之都」。

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