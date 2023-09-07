習近平缺席G20！外交人士指「令人擔心」　憂北京切斷與西方聯繫

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洛伊研究所（Lowy Institute）公共輿論和外交政策主任尼拉姆（Ryan Neelam）認為，如果這種現象在中共體系內持續，恐會導致官員們不願意「不按計劃行事」，進行非正式互動的機會就會減少，如此一來，尋求共同點或協商領域的機會也會跟著變少。
報導指出，中國沒有解釋習近平為何不去G20，雖然這被認為可能與中印關係緊張有關，但事實是，相較於往年，習近平今年的出訪活動的確大幅減少，只離開過中國2次，還僅限於北京認為「友好」的國家。
對於一些駐北京的西方使節來說，與中國官員、中國國家智庫的定期接觸正在下降，導致為母國出訪的政要安排行程、制定協議也變得越來越困難，甚至面臨來自中國民族主義者的敵對行為，這些都降低了雙方關係往來的質量。
華府智庫史汀生中心（Stimson Center）的中國項目主任孫雲（Yun Sun）表示，中國利用限制活動當作與分歧國家的「槓桿」，情況有越演越烈的趨勢，而且隨著中國全面加強國安行動（如抓捕間諜），短期內幾乎沒有緩和或停止的跡象。
美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的高級研究員趙通（Tong Zhao）則聲稱，在中國「反西方」情緒高漲之際，與西方官員的頻繁來往，可能會導致自身政治忠誠度被質疑，因此對中國官員們來說，此類接觸的好處已不那麼明顯，政治和安全風險卻會持續增加。