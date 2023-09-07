再興小學爆「10年侵占4千萬公款」！董座150萬交保、校長20萬交保
私立再興國小爆發掏空案！董事長張光正涉嫌自2013年起，侵占家長繳交給學校的各種教學費共約4000萬餘元，台北地檢署6日兵分12路搜索，傳喚張光正、校長楊珩、會計、總務等共9人到案說明；檢方複訊後諭令張光正150萬元交保候傳，並限制出境、出海，楊珩則以20萬元交保。
記者孫唯容／綜合報導
再興小學是老牌明星私校，包含和信辜家包括辜啟允兄弟姊妹，前總統馬英九等政要二代都曾在該校就讀，每年光是學雜費就高達20萬元，不過，檢調接獲舉報，再興小學除了收取一般學雜費外，學生們還需支付多項包括雙語教學等額外才藝教學費用，且皆未有正式學校收支帳冊紀錄。
據了解，從2013年到2023年的10年間，張光正等人便要求家長以現金或支票方式，來繳交雙語教學的費用，但台北市教育局定期前往稽核時，都沒有看到這些才藝課程的額外收支帳冊，遭私吞的金額預估超過4000萬元。
北檢6日指揮調查局兵分12路，搜索約談張光正、校長楊珩及行政人員共9人，有消息指出，其中1名被告辦公室中，搜出超過千萬元現金，是否為不法所得還有待釐清。
檢方複訊後，諭令張光正150萬元交保候傳，並限制出境、出海，楊珩以20萬元交保，再興小學陳姓總務主任、歐姓會計主任各被以10萬元交保候傳；黃姓出納5萬元交保；張光正的帳房梁嶼音也被以20萬元交保候傳。全案朝公益侵占、洗錢等罪擴大偵辦。