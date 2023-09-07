MLB／大谷翔平被狂操一整年受傷 美媒爆天使教頭、總管準備滾蛋
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平，本季自年初WBC經典賽打完之後，馬上備戰大聯盟賽季，整年幾乎全年無休，而且還是以二刀流身分出賽，8月底大谷因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂恐要動刀，美媒猜測天使總管Perry Minasian和教頭Phil Nevin恐球季結束後滾蛋。
記者路皓惟/綜合報導
自大谷傳出傷情後，天使總經理Perry Minasian面臨外界極大的壓力，他在8月27日的一場記者會上表示，「大谷和他的經紀人拒絕了我們初步的檢查建議。」
不過，美國媒體仍批評Minasian應該強制大谷接受檢查。一名球團知情人士表示，由於天使今年8月戰績不佳，總經理和總教練的去留問題已經浮出水面。
大谷今年從WBC經典賽開始便開始馬不停蹄備戰比賽，無論是投球還是打擊，疲勞積累明顯，右手肘尺側副韌帶撕裂傷，也可能與疲勞有關。
大谷經紀人Nez Balelo表示：「治療是必須的，但具體會進行哪種治療，還在尋求多方意見。」對於是否接受Tommy John手術，他也沒有給出明確答案。
由於大谷翔平有可能動手術，大谷的傷勢也讓有意爭取的球隊出現疑慮，擔心他未來無法再施展二刀流，導致身價可能受到影響，不過日媒認為，以大谷的商業價值來看，新合約估計仍上看6億美元（約191.9億新台幣）。