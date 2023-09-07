台股早盤拉回一度跌90點 AI臉綠！緯創跌逾1%、英業達也摔
2年期美債殖利率突破5%，美股四大指數昨（6）日皆收跌，台北股市今（7）日早盤一度跌90點，後來跌勢收斂，跌30幾點，來到16715點。權值王台積電早盤跌5元，來到545元，跌幅0.7%。其他重要電子股如聯發科、南亞科、宏碁、旺宏逆勢走高。至於AI概念股今日熄火臉綠，早盤緯創與技嘉跌1%以上，英業達跌2%多。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數下跌198.78點，或跌0.57%，收34443.19點；標普500指數下跌31.35點，或跌0.70%，收4465.48點；那斯達克綜合指數下跌148.48點，或跌1.06%，收13872.47點；費城半導體指數下跌29.34點，或跌0.80%，收3654.46點。
受到美股影響，台北股市今日早盤一度跌90點，後來跌幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌5元，來到545元，跌幅0.7%。同樣是晶圓代工的聯電跌逾1%，世界先進在平盤附近，力積電漲1%多。
其他重要電子股，如聯發科、南亞科逆勢走高，宏碁、旺宏則強勢漲1%以上。群創、友達因外資降評而持續弱勢，今日皆跌1%以上。大立光也跌1%多。今日AI概念股熄火臉綠，緯創跌1%以上，廣達跌0.5%、技嘉跌1%以上，緯穎跌約1%，英業達跌2%多。