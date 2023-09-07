福原愛神隱42天！遭爆偷偷關掉私人公司 親哥也不挺她了
江宏傑、福原愛兩人是在2021年7月時正式離婚，江宏傑於今年7月27日時在日本大動作召開國際記者會，控訴福原愛不按照日本法院判決執行，使福原愛已經低迷到不行的形象，更是盪到谷底。而福原愛自從在7月27日於微博發出聲明後，便直接神隱，到今（7）日已經42天，完全沒有在社群媒體上出聲，近日則是有日媒爆出，福原愛的私人公司已經解散，與哥哥的關係也生變，狀況可以說是雪上加霜。
記者吳雨婕／綜合報導
據《女性自身》報導，福原愛的個人事務所「有限會社千秀企畫」已經在今年5月31日關了，而該家公司是福原愛的父母離婚後，由媽媽千代與福原愛的哥哥創立，福原愛的哥哥擔任公司代表董事。
事實上，福原愛的哥哥一直以來都很支持福原愛，在2004年時他還陪著福原愛參加了雅典奧運，當時年僅15歲的福原愛受訪時，提到她看到哥哥在身邊時，感動到流下淚來，當時疼愛妹妹的哥哥，還特別去名古屋買了護身符給福原愛，因此福原愛特別想要為了哥哥再次獲勝。
就連在2021年，那時正處於婚外情、離婚風波的福原愛，從台灣低調返日，有人看到哥哥低調的在羽田機場接她。該報導指出，一直在福原愛身後支持她的哥哥，如今卻決定祕密解散公司，想必一定是認為自己不會再和妹妹一起工作了，兄妹倆的感情已經變得疏遠。