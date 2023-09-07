湯姆克魯斯搏命演出掀熱潮！亞洲東方快車「大年初一」復駛
《不可能的任務》7中，湯姆克魯斯在列車上搏命演出，掀起東方快車的熱潮，受到疫情停擺近4年的亞洲東方快車，即將於2024年2月10日（大年初一）復駛，元本旅遊更宣布拿下全球首航，售價17萬8000元起。
記者許若茵／台北報導
元本旅遊董事長游國珍表示，根據美國華爾街日報調查，美國高端旅客未來一年的旅遊預算約新台幣60萬元，對比元本客戶資料推估，台灣2024年的高端旅遊市場規模估計在1000至1500億台幣，除了奢華享樂，更多旅客在乎的是人生夢想清單的實現。
東方快車一直以來就是奢華鐵道旅遊的代名詞，也是許多旅人心中的夢想清單之一。游國珍進一步指出，元本旅遊成立一年來，舉辦近兩百場講座，不斷收集旅人心中的夢想清單，南極當之無愧，而受疫情影響已經停駛近 4 年的亞洲東方快車，也名列旅人夢想清單的第五名，元本旅遊包下全球首航，獻給台灣旅客。
游國珍說明，經過半年多的磋商，終於拿下亞洲東方快車復駛的全球首航，安排入住新加坡四季酒店、Nobu 餐廳晚宴，總計15節車廂僅邀請60位幸運兒在農曆春節假期登上深綠色車廂組成的經典列車，體驗一趟匯聚文化、美食、生態與藝術的馬新之旅。