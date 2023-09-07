美元指數一度破105！日圓、人民幣續弱 新台幣早盤貶到31.995元
隨著新訂單增加，加上企業為進貨材料支付更高價格，美國上8月服務業活動意外回升，引發市場對於通膨壓力持續的擔憂，美元指數一度升破105，亞洲主要貨幣包括日圓及人民幣兌美元續貶，新台幣兌美元今（7）日早盤也貶到31.995元，貶值2.8分，距離32元整數關卡只差一小步，會不會見到「32字頭」？央行態度是關鍵。
記者顏真真／台北報導
美國8月ISM非製造業指數優於市場預期，其中服務業組成的4個細項商業活動、新訂單、僱傭、供應商交付均回升，18個行業中，高達13個反映擴張，美國服務業數據比預期強勁，引發市場擔憂通膨依然僵固，顯示高利率將持續更長一段時間，美元指數一度衝破105。
在美元指數續挺之下，亞洲主要貨幣兌美元續弱，其中日圓兌美元今日早盤仍在147.67附近震盪，韓元也貶至1335.5兌1美元，人民幣兌美元中間價下修至7.1986， 離岸人民幣也貶至7.3246兌1美元。
新台幣兌美元今日早盤也續貶，以31.98元、貶值貶1.3分開出，在亞幣續弱及台股跌之下，新台幣進一步下探31.995元，貶值2.8分，目前在31.983元震盪整理，至於會不會貶破32元整數關卡？央行態度仍是關鍵。