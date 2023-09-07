天氣預報／今暴雨下到入夜！週末中北部雨停轉晴 鴛鴦颱風襲日本
今（7）日受到低壓帶影響，中央氣象局提醒，台灣天氣不穩定、水氣多，要特別留意午後雷陣雨發展旺盛，配合熱力作用下，預估中南部、東半部地區及各山區容易有局部大雨或豪雨發生，降雨時間較長，雨勢可能持續到晚，各地高溫落在30到32度。週末宜花、中北部天氣好轉為多雲到晴，而今年第13號颱風「鴛鴦」目前日本南方海面，估在8日晚至9日晨，中心將擦過日本本州東側或其近海。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險預報指出，今明兩天持續受低壓帶影響，不定時都可能會有些局部短暫陣雨，但北風有稍微增強的趨勢，預估各地雖然在下午時段都還是有明顯雨勢機會，但降雨熱區可能會比較偏向中南部地區，雨勢仍然可能延續到入夜以後，提醒大家要留意下半天的天氣變化狀況。
週末期間由於在臺灣東方到東北方海面有低壓系統發展，可能為臺灣帶來更明顯的東北至偏北風環境，不穩定且水氣多的位置會逐漸退縮到南部地區甚至巴士海峽一帶，因此中北部、宜花天氣轉好為多雲到晴，但迎風面地區可能會有些地形性降雨。南部地區週六的午後雷陣雨規模可能還是比較大，預估週日以後會限縮在山區附近。
低壓系統在下週前期可能都在琉球海域到臺灣北方海面活動，帶來比較偏乾的空氣，預估類似水氣偏少的穩定天氣有機會持續到下週二、三，但現階段這個低壓都還只存在於模擬中，現況還未出現，可能要等到週六系統實際發展出來以後，才會比較確定下週各地的天氣型態。
近期有規劃日本旅遊的民眾，則要留意第13號颱風「鴛鴦」帶來的雨，根據吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，颱風「鴛鴦」目前位在日本南方海面，向東北快速前進，8日晚至9日晨其中心擦過日本本州東側或其近海，但強度沒有發展、仍為「輕颱下限」。