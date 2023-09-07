MLB／大谷翔平韌帶撕裂傷應立即關機治療 美媒痛批天使短視近利
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平，在被診斷出右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷後，仍繼續以指定打擊身分上場，而最近他又因右側腹部緊繃已經連續3場未先發，美國的《FOX Sports》記者Deesha Thosar認為，大谷本季不應再出賽，也狠批天使球團短視近利。
記者路皓惟/綜合報導
根據大谷翔平經紀人Nez Balelo表示，這次大谷UCL韌帶撕裂傷的位置，與之前進行的手肘韌帶置換手術（即Tommy John手術）不同。雖然這算是正面的消息，但大谷作為DH繼續出賽，卻出現右側腹部緊繃的狀況，讓天使球團面臨極大的壓力。
《FOX Sports》報導中提到，由於天使隊已經幾乎沒有晉級季後賽的機會，大谷出賽的主要動機可能是爭奪美聯全壘打王，然而，自從右手肘尺側副韌帶撕裂傷後，大谷還沒有擊出全壘打。
對此，Thosar記者表示：「如果大谷本季立即關機，他就能更早開始治療，有望更快以二刀流身份回歸。」Thosar還批評天使球團的決策：「除了全壘打王之外，大谷幾乎沒有其他可以爭取的目標，在這樣的情況下，還讓他冒著受傷的風險繼續出賽，只能說是短視近利的做法。」