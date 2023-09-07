越南房地產商造假案！123人遭逮捕　僱演員賣「不存在的地」

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當時警方接獲民眾投訴，指房地產公司「Loc Phuc」涉嫌販賣「不存在的土地」，該公司一開始會將數十位毫無戒心的潛在買家聚集到一場發佈會，接著讓房地產公司的員工們和「假地主」打架，讓買家們相信這塊地很搶手，然而「假地主」其實都是雇來的演員們。警方隨後在虛假的成交儀式上，逮捕包含阮文安經理在內的123名房地產公司員工和假裝打架的演員們。警方也突襲該公司的辦公室，並查獲電腦、相關文件、汽車和各種貨幣的現金。
在警方偵訊期間，該公司的部份員工坦承，自2022年6月開始該公司聘僱了大約100多名學生，要他們到網上尋找位於河內市或胡志明市內，看起來很有吸引力的房子，接著該公司會拍攝房子照片並重新上傳到「Loc Phuc」網站上和其他分公司的網站上，藉此吸引潛在「冤大頭」。
當「冤大頭」們上鉤後，公司人員會開車載他們到同奈省，在那裡會有雇來的演員們，跟房地產公司員工進行各種爭奪戰，讓「冤大頭」們相信真的有這塊土地和建案，並說服「冤大頭」們立即購買這塊優質土地。
因為都有人來鬧場，「冤大頭」往往會相信房地產公司確實有這塊土地。等到「冤大頭」付出大筆費用，才發現從頭到尾這些人都不是真的地主。當「冤大頭」發現自己上當要聯絡房地產公司，員工們都會立即剪斷電話卡，且網站上的公司地址也不是真實的位置，讓「冤大頭」求助無門。
同奈省警察局刑事案負責人Vo Nhat Hong Phuc表示，阮文安的房地產公司透過這種手法，每個月至少騙取200億越南盾（約等同於新台幣2656萬元）。然而整起事件無疑是一場詐騙案，已將涉案人士疑法送辦，並進行調查是否有更多同夥。