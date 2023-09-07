NBA／直言喬丹是自己心中的GOAT人選 小波特：Jokic是現役最佳
誰是NBA史上的最佳球星（GOAT）？這一直是籃壇最火熱的話題之一，目前為止的兩大候選人喬丹（Michael Jordan）和「詹皇」LeBron James都有一定的支持者。近期來到台灣參加活動的丹佛金塊球員小波特（Michael Porter Jr.）也給出自己的答案，將票投給了兒時偶像。
記者黃建霖/基隆報導
「我認為MJ是史上最偉大的球員，他從小就是我的偶像。」今天到基隆安樂高中參加訓練營時，小波特在回答一名小球員問題時如此說道，同時他也表示自己的隊友Nikola Jokic是他心中的現役最佳球員。
喬丹生涯拿過6座NBA總冠軍，帶領芝加哥公牛完成2次3連霸的偉業，生涯5次獲得MVP、6次拿下FMVP，締造過「The Shot」、「The Move」等經典時刻，在很長一段時間都是公認的GOAT。
不過隨著對老一輩的球員的記憶逐漸模糊，詹皇開始慢慢成為新生代球迷心中的GOAT人選，他曾率領克里夫蘭騎士擊敗73勝勇士隊，拿過4座MVP和4座FMVP，近期不少球員在被問到這個問題時，都將他看作是最偉大的球員。
今天，MPJ也給出了個人的看法，將王冠的遞給了對他生涯有重要啟發、且從小仰慕的喬丹。這位金塊前鋒今年隨隊拿下生涯首冠，並且在季後賽中做出了重大的貢獻。