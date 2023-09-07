用「巫術」搶地！父親生前未辦買地手續 大馬男揭發爭家產招數
馬來西亞一名男子控訴親戚用巫術搶地，父親多年前去世時，弟弟連續3天夢見父親向他們求救，宗教司告訴他，父親的靈魂被鎖在瓶子中，而由於父親生前向外婆買地未辦理好手續，導致外婆去世後，親戚來向他們爭奪土地，因此大馬男懷疑下巫術的始作俑者就是親戚，大馬男事後在TikTok分享這段經歷，獲得廣大迴響。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《星洲日報》報導，父親生前跟外婆在麻六甲購買一塊土地，但由於當時外婆未辦理分家割地手續，沒有白紙黑字證明，因此當外婆過世後，多年前經外婆准許在附近蓋房子的親戚們，竟來爭奪父親當年買下的土地。
糾紛發生沒多久後，父親突然離奇去世，他馬上趕回麻六甲的家中，只見父親遺體躺在客廳，屍體全身僵硬，只有拇指是軟的，他當下沒有多想。沒想到下葬後，逝世的父親連續3天報夢給大馬男子的弟弟，「我的弟弟夢見父親像窒息般在求救，連續3晚都做同一個夢」，因此他和家人才對父親的死產生懷疑，向宗教司求助，宗教司稱父親被人下了巫術，靈魂被鎖在一個瓶子裡。
因為怪事發生前只有親戚搶地的這起糾紛，手足們都推測始作俑者便是親戚們，但苦無證據。他們在被宗教司告知解救父親靈魂方式之後，念在不想再有類似事情發生，決定搬離原先居住的房子，男子將整起事件錄製起來並上傳到TikTok，讓網友們熱議，堪稱是最奇葩的「爭家產」招數。