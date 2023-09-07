萬里老家被爆違建！賴清德親出面拋2時間點闢謠：願配合市府改進

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賴清德表示，他們家是礦工的工寮，在北部區域計劃進行建築管制、民國70年以前就存在，那個老房子是他出生長大的地方，在民國60年左右拿到門牌號；他解釋，北部區域計劃施行對建築管制開始日期是民國70年2月份，換句話說，那個房子的存在，是沒有違反區域計畫管制要求，「也沒有所謂違不違建的問題」。
賴清德接續說，新北市府曾在100年修訂合法核發合法房子要點，而老房子年久失修會漏雨，因此在民國92年至93年之間，他媽媽和兄弟就把它修建，「基本上應該也沒有違反新北市府相關規定，我們願意尊重新北市府調查，如果有需要配合改進、我們都會配合，不過這兩個時間點，都很清楚」。
媒體詢問，是否能證明房子民國70年前就存在？賴清德回應，門牌號碼就是一個證明，且新北市政府也能去調航照圖，民國70年以前房子就存在，「新北市府給我家『84號』的門牌號碼，是在民國60年左右，是在北部區域計劃開始實施的日期、民國70年左右之前就存在，門牌號碼的存在就是證明」。
賴清德提到，新北市府有資料，能看發門牌號碼日期是否在區域計畫開始實施民國70年2月份前，「新北市府可以做這些事情，就能釐清社會疑慮」。
賴清德強調，若有需要配合，包含各種提供資料或進行什麼樣的程序，「我們都願意」，但基本上當時是挖煤礦時代、那排都是工寮，「我們那邊住的人都是工寮，並不是大家所想像這個的情況」、「從兩個時間點去看，可知道我們家有沒有合法、有沒有違章，很清楚了」。
對於賴清德老家被指違建一事，新北市政府昨回應，從認定為違建到既存違建、排拆不裁罰，最後確認可能建物年代久遠，仍未實施建管，因此，若提證明可申請認定合法房屋。