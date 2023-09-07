小甜甜布蘭妮切了小12歲尪！「極樂旅遊片」曝光 跳舞跳到洩春光
西洋天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年與小12歲的演員兼健身教練山姆阿斯加利（Sam Asghari）結婚，沒想到婚姻僅維持了1年多，山姆在上個月時宣布婚姻玩完，外媒爆料離婚的原因是小甜甜對山姆家暴以及出軌，讓山姆綠光罩頂。而相隔半個月，近來小甜甜被目擊到在西班牙「極樂旅遊」，跳舞跳到春光外洩也不在意。
記者吳雨婕／綜合報導
綜合外媒報導，小甜甜布蘭妮離婚後更加自由，她近來前往墨西哥的卡波聖盧卡斯旅遊，日前在當地露天酒吧熱舞，她與一名女性朋友享受著音樂，不過保鑣卻非常忙碌，他身兼數職，不僅要接電話，還要與小甜甜布蘭妮跳舞，同時還得時時關注小甜甜布蘭妮的安危。
在外媒曝光的影片中，小甜甜布蘭妮身穿深V紅色洋裝，由於她不斷扭動身體，導致洋裝的肩帶從肩膀滑落，讓她幾乎把半個胸部露在外面，險些走光，後來她發現後趕緊把洋裝穿好，這才避免了一場尷尬的狀況。小甜甜布蘭妮得知在酒吧狂歡的模樣被許多人拍下後，在IG發文：「我像小鹿一樣走進來，完全不知道自己被從四面八方的人紀錄了。」
事實上，自從山姆上個月提出離婚以來，小甜甜布蘭妮從來沒有因此生氣過，受訪時她僅透露「有點震驚」，隨即就在IG分享了她與多位男性開趴的影片，影片中甚至有帥氣男性假裝舔她的大腿。