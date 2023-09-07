MLB／妄想大谷翔平續留 美媒看不懂天使騷操作：當初就該送走他
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊球星大谷翔平，將於今年球季結束後投身自由市場，預計將引發一場搶人大戰，隨著賽季已經進入尾聲，關於大谷的未來討論也持續升溫，但美媒《FANSIDED》對於天使的操作感到不解，認為若天使無法保證留住大谷，當初在交易大限前就該將他送走。
運動中心/綜合報導
《FANSIDED》記者Zachary Rotman對於天使針對大谷的操作提出質疑，他指出，大谷可能將在自由市場收穫一張上看6億美元的大合約，但天使預計只能給出5億美元，「如果5億美元是天使能給出的最高價，那為何不在交易大限前將他送走。」
如果大谷最後簽約價碼超過5億美元，天使也決定放棄簽回大谷，這番操作肯定會讓外界質疑天使球團內部一團混亂，「希望天使對於能夠留住大谷有著百分百的自信。」
Rotman也提到，即便大谷有傷勢疑慮，但洛杉磯道奇、舊金山巨人、聖地牙哥教士和西雅圖水手可能都會給出一張大谷無法拒絕的報價。
Rotman表示，即便天使隊開出全市場最高的報價，也難以與其他具備爭冠實力的隊伍相比。他指出：「大谷翔平渴望贏得冠軍，但天使隊至今沒有顯示出具備贏得比賽的能力。」他也提到，假設大谷身體狀況良好，續留天使的機率幾近於零。