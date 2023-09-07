謝忻被約包養「開價93」求開示！私訊對話曝光 內行人解答了
女星謝忻8月初宣告脫離經紀人的保護，自立門戶，所有工作都要自己經手處理。昨（6）日謝忻在臉書上分享，她收到包養工作的訊息，對方透露「客人開價93」，讓謝忻好奇發文詢問大家「開價93是什麼意思啊？還請內行鄉民開示？」有內行人替她解釋，93應該是台語的意思「就桑」，指不計較價錢。
記者薛羽彤／綜合報導
謝忻昨日在臉書上透露，自己收到私訊，對方自稱是經紀問她有沒有「接通告？」由於對方語帶玄機，謝忻抱著遲疑的態度直回「不想要有經紀人」，沒想到對方開門見山，「我是推包養的經紀，因為有客人欣賞妳開不錯價錢所以我才會打擾妳。」並表示「客人開價93」要謝忻考慮一下，同時要她安全保密，眼見謝忻沒回應，對方又在問「請問不管價錢多少你都不會考慮嗎？」謝忻直言：「多少錢我都不會考慮，但我媽媽可能會心動，所以我也不打算告訴她。」
謝忻PO出和對方的截圖，對於「客人開價93」這句持有疑問，請廣大的鄉民替她解惑，有人認為應該是台語發音「就桑」，對於價錢不計較；但也不少人歪樓，笑說9月3日是軍人節，「是不是要找姐去勞軍？」網友紛紛給出幽默的回應，「謝媽媽已積極聯絡」、「應該是想約93軍人節那天」、「93張大立光股票」、「93不是軍人節嗎？應該是他有扮軍人癖好之類的吧」、「93台語諧音…揪桑、寓意：沒在計較多少錢，例如：手頭揪桑。」
此外，在一片搞笑的留言裡，竟有網友拿謝忻和阿翔當年的不倫戀酸她，「叫阿翔拚一點多接一點工作，連妳一起養就好了」，謝忻也不畏懼直球回應，「你的人生是不是不很不如意？」謝忻坦然表示，多酸幾句對她無礙，自己早已習慣了，更稱對方的行為能獲得滿滿成就感的話，「我也算是功德一件」。