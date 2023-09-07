粗心丈夫訪友捷運站搞丟老伴 蘆洲警、熱心小黃司機接力助團聚
一對70多歲老夫妻日前從新北市中和搭捷運要到蘆洲找友人，結果抵達三民高中捷運站後兩人卻不甚走失分開，行動不便的老婦人因為無法說不出身分跟要去哪裡讓眾人緊張萬分，幸好最後在警方協助下，由員警自掏腰包支付車資讓婦人搭乘計程車與老先生會合，計程車司機也客氣地擺手說「不用啦」，展現警民同心的溫暖。
記者吳嘉億／新北報導
蘆洲警分局蘆洲派出所長蔣延紹表示，72歲白姓男子與其行動不便的妻子搭乘捷運到蘆洲訪友，意外走散，警員鄧豪傑、許浩倫獲報後到捷運站查看，發現老婦只記得自己名字卻無法說出居住地址，立即請所內同事協助查詢資料庫，成功辨識出老婦人身分並連繫上其丈夫，並協助婦人搭上計程車，由員警騎機車在前面帶路，與其先生會合。
蔣延紹指出，台灣已邁入高齡社會，隨之而來的老人病也成為現今社會需要面對的問題，警方值勤時最常遇到的即是迷失老人、路倒病人，有些民眾無法陳述自己身分，需要透過姓名、出生年次等方式進行比對；目前區公所皆有提供「愛心手鍊」申請服務、各地警察局也有提出「指紋建檔」服務，為迷失老人找回住處。
蔣延紹呼籲，若家中有高齡老人或患有失智症患者，可到居住地區公所申請愛心手鍊或至警察局進行指紋建檔，讓警方更快速為迷失老人找到回家的路。