限5天！7-11冰淇淋買1送1　全家3款「特大杯咖啡買1送1」可混搭

超商本周限定優惠更新！7-11明（8）日起至9月12日限時五天開跑，本周DM共7款商品促銷，其中唯一買1送1代表是明治每日一杯牛奶冰淇淋，原價要89元，趁特價下手不到45元。冰品優惠還有杜老爺曠世奇派3支99元，平均33元約7.3折。
其他亮點則是隨緣塔香新豬肉拌麵，原先一碗要59元，祭出第2件10元後，每碗平均35元，相當於5.8折。
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全家會員優惠自即日起至9月10日，本周同樣是12大項促銷品項，共3款商品半價，包括燕麥棒平均18元、妮維雅亮白乳液平均80元、老協珍人蔘精平均40元。
另有買2送1（6.7折）好康，WA!COOKIES雪糕平均33元、卡迪那Mini脆薯平均17元、辛拉麵平均33元。而泰國皇家牛奶片加10元多1件，換算下來每包25元，相當於6.3折。
全家「康康五」限時周末登場，明（8）日起至9月10日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠有椪柑／西西里／繽芒氣泡美式（80元）、大杯鮮露青茶（40元）買1送1。
此外，UCC赤濃醇黑咖啡平均18元、Light鹼性水平均10元、FMC芒果百香雪酪冰棒平均20元、商務艙米果隨手包平均14元、加倍佳壁虎造型軟糖平均59元。
🟡萊爾富
即起至9月10日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共7大項目促銷，買一送一有72%可可多酚黑巧克力、屏東可可雙堅果乳加，平均10元起。而樂法海洋深層小氣泡第2件1元，平均15元也是相當於半價幅度。
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