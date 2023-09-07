汙水接管打通後巷 新北彩繪環境創造想像力與趣味巷弄空間
新北市目前正在境內全面施作汙水用戶接管，為了讓傳統公寓後巷施工後能更提升環境景觀，新北市政府水利局以探索昆蟲世界」、「為你盛開的花朵」及融合遊戲的「奇幻大冒險」為主題，在中和區忠孝里、新莊區建福里及五股區成功里後巷3處據點，透過彩繪打造出民眾可互相串門子、休息聊天的互動空間，為清空乾淨的後巷注入新色彩，創造富有想像力和趣味的巷弄空間。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，污水用戶接管統計至今年8月底已超過119.9萬戶，同時後巷彩繪也累計完成608條美化，民眾都非常配合用戶接管，里長更是積極地申請後巷彩繪，透過後巷彩繪，營造獨特而有趣的休閒環境，讓市民們看見翻轉後不一樣的後巷風貌。
新北市政府水利局說明，後巷經過污水接管再搖身一變為繽紛的彩繪世界，其中中和區忠孝里為穿越綠意蔓延的後巷，揭開昆蟲世界的神秘面紗；新莊區建福里則是綻放令人嘆為觀止的花朵之海；五股區成功里後巷彩繪則是融入互動遊戲元素，藉由遊戲挑戰解鎖彩繪中的驚喜，打造與彩繪世界前所未有互動的體驗。
新北市政府水利局呼籲，市府施做污水後巷接管時，希望住戶能夠同意而且配合工程執行，一同見證環境及生活品質的提升。