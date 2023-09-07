中秋到六福萬怡松葉蟹吃到飽「還送龍蝦」 晶華狂嗑戰斧牛共30道
飯店的吃到飽餐廳因應中秋節，都有特別規劃出烤肉主題，像是台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於中秋節期間9月29日、30日晚間時段，推出「中秋燒烤饗宴」，主打「戶外花園主題燒烤、松葉蟹吃到飽、六福客棧經典復刻燒臘」暢享50多道美味佳餚，還有5款雞尾酒及啤酒暢飲，此外還有中秋加碼的每人一份、位上主菜「蒜味青醬烤龍蝦」。台北晶華酒店，則是9月29日至10月1日的一樓自助餐廳栢麗廳將變身成為美式BBQ烤場，安排超過30種海陸食材登上烤檯，搭配啤酒無限暢飲。
記者葉盛耀/綜合報導
敘日「中秋燒烤饗宴」限定戶外燒烤，以炭火燻烤的各式頂級海鮮與肉類為主，強調木炭燒烤獨有的炭火風味，菜色包含炭烤檸檬汁薑蒜透抽、錫紙奶油胡椒烤大蝦、紙包爐烤茴香鱸魚、炙烤蒜蓉扇貝、焰烤韓式風牛小排、巴東香料雞翅、碳烤蜜汁羊小排、原民馬告串烤豬肉、三星蔥培根。
海鮮類有北海道生食級干貝、肥美生蠔、清蒸松葉蟹無限暢吃。搭配The Lounge大廳酒吧首席調酒師，現場特調的5款雞尾酒，及柏克金鮮釀黃金拉格啤酒、期間限定「夏日5曲」啤酒無限暢飲，此外這兩天還加碼的每人一份、位上主菜「蒜味青醬烤龍蝦」等。「中秋燒烤饗宴」每人收費1880+10%元，若於9月15日前訂位，再享早鳥優惠8 折(需收原價一成服務費)。
至於台北晶華酒店，選於9月29日至10月1日的一樓自助餐廳栢麗廳推出「中秋烤肉宴」，主廚規劃出慢烤18小時的德州低溫慢烤香料牛胸腹 、田納西州經典BBQ豬肋排、堪薩斯城香脆烤全羊腿以及滿溢骨邊肉香的爐烤戰斧牛排，等近30種海陸食材。另還有選項豐富的蔬果沙拉配菜區，也為饕客的烤肉大餐加滿營養，席間並提供啤酒暢飲。栢麗廳晚餐平日每人1580+10%元、假日1780+10%元。
「晶華美食到你家」此次也推出中秋烤肉外帶饗宴，內容包括美國極黑牛戰斧牛排、50盎司冠軍肋眼牛排、BBQ炭烤豬肋排，以及由肋眼牛搭配鮮美彈牙的整隻波士頓龍蝦等組合，每套2980元起，晶華會APP會員再享獨家200元購物金。
想在家動手燒烤的，也可參考美國頂級肋眼、美國頂級無骨牛小排、西班牙松阪豬、台灣東寶黑豬等四款夢幻肉品組合成重達2公斤的三燔本家重磅燒肉禮盒、以及由6片10盎司的美國極佳級肋眼牛排組成的美國頂級肋眼牛排禮盒兩款中秋夯肉組合，每套2980元起。晶華會APP會員享免運優惠，9月20日前預訂三燔本家重磅燒肉禮盒再贈價值1140元的澎湖海鮮名物組。