7-11「整條日本餅乾」10元！草莓軟糖打2折 內行狂搬：別太高調
7-11作為超商龍頭，不僅咖啡優惠總是殺了再殺，店內產品也時不時推出許多「隱藏限時優惠」，不過如果沒有關注相關資訊的話，常常就會錯果許多好康！而近日，就有網友分享，7-11一款日本品牌的甜點餅乾又開始優惠，單價竟然只要10元，讓不少人各種狂搬，許多人直呼「我家這邊都被內行掃光了」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品資訊共享」貼文指出「看到10元眼睛真的都亮了起來！收刮進我袋子裡，今天開始優惠架，喜歡可以去逛逛看唷！」只見貼出的照片，7-11的甜點餅乾區，一款BOURBON北日本的品牌餅乾、軟糖正在爆殺優惠，不論是整包軟糖還是一整條、整盒的餅乾都只要10元，活動從9月6日開始到10月3日，不過也有註明「數量有限，售完為止」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「草莓軟糖都打2折了....好誇張」、「別太高調啦！這樣我怎麼掃貨」、「草莓軟糖只買過買一送一，沒想到還有10元一包的，太猛」、「我家這邊三家都被掃光了QQ太晚知道了」、「通常看到文章的時候，都被內行人搬光了」、「搶到2盒白巧克力，真的不好買」、「早上收刮一輪了，軟糖我們這邊超少唯一買到一包」。
而除了日本品牌的糖果餅乾有優惠之外，9月7日至9月10日，門市指定咖啡、飲品同品項第二杯10元，包含特大杯美式（原價60元，平均35元）、特大杯拿鐵（原價70元，平均40元）、雞尾酒風味氣泡咖啡系列（原價99元，平均55元）、大杯精品美式（原價100元，平均55元）、精品小農冰磚系列（原價120元，平均65元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元，平均35元）。