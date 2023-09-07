白露節氣9/8登場！「4生肖」健康運亮紅燈　把握補氣時機旺到年底

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「白露」節氣因天氣轉涼，白晝陽光尚熱，然太陽下山，氣溫便很快下降，至夜間空氣中的水氣遇冷凝結成細小的水滴，附著在金屬、枝葉或花瓣上，呈白色小水滴，尤其是經晨光照射，更加潔白無瑕，因而得「白露」美名，實際是天氣已轉涼。白露是一年中晝夜溫差最大的一個節氣，到了白露，人們容易出現口唇咽喉乾燥及皮膚乾燥等症狀，這就是典型的「秋燥」。
🟡牛、龍、蛇、雞留意健康
楊登嵙提醒，肺是人體最「嬌嫩」的器官，而立秋後天氣逐漸變得乾燥，很容易傷肺，特別是老年人，如果因秋燥而傷肺，到冬季就容易感染許多肺部疾病。秋天是養肺潤肺的最佳時機，只有養好肺，到了冬天才能腎氣充足少生病。
2023年「白露」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、龍、蛇、雞，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。
🟡「白露」開運養生與禁忌
📍食
1、白露時節的飲食應當以健脾潤燥為主，宜吃性平、味甘或甘溫之物，宜吃營養豐富，容易消化的平補食品。
2、滋陰潤肺有梨、銀耳、蓮子、蓮藕、蜂蜜、百合、枸杞、蘿蔔、豆製品等；多吃橙黃色蔬菜，例如南瓜、玉米等；綠葉蔬菜補足維生素C很重要，例如菠菜、芥藍、菠菜等；水果有香蕉、桔子、蘋果等是不錯的選擇；糧穀類食物，推薦雜糧粥、紅棗粥、紫薯粥、蓮子銀耳粥、瘦肉粥。
3、少吃魚蝦海鮮、生冷食物、醃製菜品和過於甘肥油膩的食物。如果這時候貪食寒涼，更容易把脾胃的機能變得不正常，損傷脾胃陽氣，尤其是脾胃虛寒者更應禁忌。少吃辣椒等，以免影響肺、大便和皮膚。
4、進食不宜過飽，以免增加我們腸胃的負擔，導致胃腸疾病。
📍衣
中醫有「白露身不露，寒露腳不露。」的說法，說明白露節氣一到，穿衣服就不宜赤膊露體，不能袒胸露背。另外，白露之後天氣冷暖多變，尤其是早晚溫差較大，很容易誘發傷風感冒或導致舊病復發，早晚要及時添加衣物。
📍住
白露是一個天氣轉涼的節氣，雖然白天的氣溫仍可達三十多度，但夜晚仍會較涼，日夜氣溫差較大，若下雨則氣溫下降更為明顯，因此，要注意早晚添加衣被，睡臥不可貪涼。夜裡睡覺也要注意適當開啟窗戶，不可開太大，以免著涼；睡覺的時候，要用被子蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。
📍行
1、早起早睡，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣。適當早起，可減少心血疾病形成的機會；起床前適當多躺幾分鐘，舒展活動一下全身，對預防疾病也有幫助。
2、古云「春困秋乏」，在這個時節人們依然會感覺疲乏，所以應該睡好子午覺（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點），注意多喝水，保護好皮膚。
📍育
白露節氣的養生重點是加強身體鍛鍊，運動項目應因人而異，量力而為，並持之以恆。尤其應重視耐寒鍛煉，如早操、慢跑、快走等，以提高對疾病的抵抗力。但注意運動量不要過大，尤其是老年人、兒童和體質虛弱者，以防出汗過多，陽氣耗損。
📍樂
秋高氣爽，最好到戶外走走散散心，也順便鍛煉身體，保持愉快的心情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。