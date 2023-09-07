王品西堤牛排9元！饗食天堂299 易遊網「隱藏優惠」看電影也9元
美食控有口福了！搶攻秋冬旅遊吃美食商機，易遊網開跑「99 會員旅遊節」，即日起至9月13日，全站旅遊商品下殺 4 折起優惠外，最吸引人的還有天天中午12點瘋搶9元銅板價好康，包括王品西堤牛排餐券、遠雄海洋公園門票、劍湖山門票等，連看電影也只要9元！還有饗食天堂299元超殺優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
易遊網「99 會員旅遊節」折扣下殺 4 折，香港機票「買一送一」、飛雪梨最低 1.7 萬元，東北亞旅遊也有最高折 6000 元優惠，韓國旅遊低價免萬元、日本關西團則不用 2.5 萬；國旅除了環島之星「買一送一」，還可入住2023新飯店每人最低 1200 元。
回饋會員還依據級別加碼發送折扣碼，最高可領取 900 元，並祭出會員限定的百元商品限量搶購，像是韓國虛擬網卡 99 元、「饗食天堂」平日下午茶餐券 299 元起、「陶板屋」餐券 249 元起等好康；以易遊網 APP 下單，單筆滿 5000 元還有機會抽中「日本機加酒」。
這次還推薦美食控最喜歡的好吃優惠，9月11日至13日每天中午12點，天天瘋搶9元銅板價好康，肯德基蛋撻、City Cafe咖啡都只要9元，還包括王品西堤牛排餐券、遠雄海洋公園門票、劍湖山門票等，連看電影也只要9元！
另外，蝦皮購物「9.9超級購物節」倒數2天，再度準備受到消費者喜愛的「全站199元起免運」、「全站85折起」雙重好禮，而且早鳥領免運券還能免費參加最新款iPhone 15抽獎；「蝦拼日」更搶先加碼狂灑全站95折優惠券；9月8日、9月9日五大時段任一直播間可領取「限量1折券」；9月9日還將祭出「強品億萬補貼」百樣夯品下殺9元起。