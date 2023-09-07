進口巴西蛋爭議！藍營告發陳吉仲涉貪圖利　控農業部違反採購法

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐巧芯說，看完昨天陳吉仲的記者會發現，畜產會的簽約內容，跟陳吉仲所說的流程完全不一樣，「實在太離譜了」，所以來告發，請檢察官查明真相；她不怕陳吉仲再來告，因為要追真相、追公道，花納稅錢，怎可讓你們對特定公司用特殊待遇去呵護呢？
徐巧芯指出，「氟甲磺氯黴素」這一款藥物，民進黨認為只是雞的感冒藥，那請公開宣示，將力推氟甲磺氯黴素可以殘留在蛋裡面，相信人民不會希望食安問題變成政治問題，許多醫師都佐證，該款物質在蛋內，吃太多，殘留在體內會有致癌風險。
游淑慧也反問大家，昨天陳吉仲在記者會出示超思的報價單，有沒有發現報價的單位被刻意被模糊化？也就是至今沒人知道這批蛋是誰賣出來的，牧場是哪一家？
游淑慧直指，這資訊相當重要，因為巴西在6、7月有發生禽流感，農委會宣稱，該牧場沒有發生禽流感個案，那是否應該公布呢？難道台灣沒有權力知道嗎？還是牧場名字一揭露，大家就能查到老闆是誰？還是巴西本來就有這批蛋，想賣進台灣來賺錢？
游淑慧表示，在合約公布後，有熟悉政府採購法的官員就指點，這合約根本不是補貼或補助，而是委託採購，也就是這批合約的買主就是畜產會而非超思，超思只是ubereats的角色，只是幫忙拿貨送貨，就可爽爽賺3000多萬元，買家「畜產會」要負責所有的風險、稅金及倉儲等費用，畜產會已經違反政府採購法，沒有公開採購。
游淑慧另出示一張農委會2月24日發函給食藥署的公文，她說，陳吉仲謊稱農委會2月24日就公布要進口巴西蛋，但過去台灣從未進口過巴西蛋，跟巴西沒有相關系統係查核資料，要進口必須有食藥署同意，農委會才在二二八連假前，也就是星期五趕忙發文給食藥署，請求以專案協助進口巴西蛋。
游淑慧加碼爆料，本來超思已經停業，二二八連假一結束，馬上在3月1、2日申請覆業，請問超思是否知道農委會已經發文食藥署？該份公文是行政院內部部會往來公文，外面公司怎會知情？其中是否有內線交易？有無違反採購法及圖利？檢調應該要查清楚。