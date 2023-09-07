新台幣快破32元了！央行是否棄守　專家點出關鍵力量

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新台幣兌美元今日早盤同樣也走貶，逼近32元整數關卡，目前最低下探31.995元，貶值2.8分，創去年11月以來盤中最低價，但在市場「老大」央行力守之下，新台幣貶幅未進一步擴大，目前在31.983元震盪整理。
上次新台幣兌美元收盤價見到「32字頭」，是在去（2022）年11月8日收在32.062元，這次新台幣會不會貶破32元整數關卡？台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，現在看起來日圓及人民幣都不妙，這跟美元買盤太大有很大關係，因此，「老大」會不會棄守很難說，如果守一陣時間後，發現美元買盤力量很大，也有可能開個水道讓滿水位宣洩一下。同樣，也有匯銀人士認為，新台幣會不會守得住32元整數關卡還很難講。
陳有忠分析，由於美元指數一度攻破105，顯示短期美元偏強，這與10年美債殖利率走高也有很大的關係，顯示美元對國際資金仍具吸引力，畢竟美元還有利差誘因存在，加上全球經濟表現美國一枝觸秀，各國物價似乎又上去，台灣消費者物價指數（CPI）年增率重回2%通膨警戒線之上，來到2.52%今年2月以來最高，造成通膨有死灰復燃跡象。
在這情況下，陳有忠指出，若美國不升息，就得讓美元強一點，可以阻檔輸入性通膨，在國際資金轉戰停泊在美元之下，美元短期走強之下，亞洲主要貨幣就被打壓，尤其現在又是9月上旬，出口商沒有結匯需求，美元買盤相對較重。
也有匯銀人士也認為，新台幣可能短線有貶破32元的可能性，但會不會到貶到去年底32.3元低點？看起來還不至於，除非美元指 站上106，目前看美元指數漲到105差不多了，波動滿足點已到。