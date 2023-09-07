國旅回溫旅宿續漲！觀光局：南投縣平均房價「15449元」居冠

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進一步以本國籍住客來看，112年上半年約3131萬人次，較111年同期約2503萬人次成長約628萬人次，較108年同期約2416萬人次亦成長約715萬人次，顯示在國境開放後，國內旅遊持續疫情期間熱絡，國旅動能仍相當強勁。
在總營業收入方面，112年上半年旅宿業合計約為848.4億元，較111年同期596.7億元增加251.7億元，約成長42.17%，較108年同期疫情前767.3億元增加約84.7億元，約成長11.08%，顯示旅宿業整體營收已超越疫情前表現。
觀光局指出，其中以民宿營收表現最為亮眼，由於民宿家數大幅增加，112年上半年民宿總營業收入為48.4億元，較111年同期36.4億元增加12億元，較108年同期28.8億元增加約19.6億元，推估因疫後消費者偏好深度旅遊、在地體驗之旅遊住宿型態，使民宿營收呈大幅成長趨勢。
觀光局提到，針對旅宿業112年上半年平均房價較111年同期呈上漲趨勢，觀光旅館業平均房價4618元，較111年同期平均房價4,046元，增加572元，旅館業平均房價為2647元，較111年同期平均房價2449元，增加198元；民宿 112年上半年平均房價為2536元，較111年同期平均房價2500元，增加36元。平均房價上漲原因推估為各項原物料價格上漲，112年上半年消費者物價指數較111年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；另每月基本工資也逐年調升，由108年23100元增至112年26400元，除此之外電價調漲，也推升旅宿業經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施營運成本。
值得注意的是，觀光旅館以南投縣平均房價居冠，平均房價為15449元，因南投縣觀光旅館有涵碧樓大飯店及雲品溫泉酒店日月潭2家為以高端客群為主要市場觀光旅館；旅館業以宜蘭縣平均房價為3474元居冠，計有239家一般旅館，其中有79家溫泉或渡假旅館高於平均房價，顯示在國內進行精緻旅遊或度假型的行程受青睞。
為優化國內的旅遊住宿環境，觀光局7月已公布修訂 「交通部觀光局獎勵旅宿業品質提升補助要點」，將持續鼓勵旅宿業打造友善、智慧服務空間及提升服務品質，提供旅客優質住宿環境以提升旅宿業國際競爭力。