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獨派陳昭姿站台相挺柯文哲！點名民進黨性平部阻擋代理孕母

▲前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿批民進黨反對代理孕母。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.07）
▲前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿批民進黨反對代理孕母。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.07）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲一連兩天舉行記者會，宣布醫療政見，今（7）日他邀請到前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿對談。陳昭姿痛批過去的民進黨婦女部，現在性平部反對代理孕母，直言「有子宮的人欺負沒子宮的人」。

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柯文哲競辦今日上午召開醫療政策第二場記者會，主題為「人權自主、安寧善終」，談及開放代理孕母與支持安樂死等敏感議題，而與會來賓為獨派色彩濃厚的推動代理孕母解禁、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿，以及已逝體育主播傅達仁先生的兒子傅俊豪。

會前媒體詢問陳水扁支持出席活動嗎？陳昭姿表示，對於她出席活動也給予加油的符號，「今天不站在這裡就是忘恩負義的人」。柯文哲是她的朋友，過去綠營的朋友、戰友對柯文哲的評價不是公平，柯文哲不是這樣的人。

針對是否擔心受到綠營貼標籤？陳昭姿直言一定會，但也坦言是非已經被壓在陣營之下，人生有些價值不是這樣二分法，甚至在臉書點出柯文哲支持代孕，臉書發文留言比按符號多，「他們都說我被騙，柯文哲有時候會亂講話，但他不說謊話。」

陳昭姿發言時表示，2012年國健署署長邱淑媞積極推動代理孕母法案，沒想到民進黨執政反而遭打壓。她直言，阻擋代理孕母的就是民進黨前立委黃淑英為首，執政前自詡為女權主義者、代表台灣女人，執政後盤據在民進黨性平部，迄今操作性平會，說女性幫男性生小孩是物化女性。

陳昭姿也點名前藍委、現任台中市副市長王育敏阻擋「代理孕母」，因為王育敏支持領樣小孩，陳昭姿直言「有子宮的人欺負沒子宮的人」。陳昭姿指出，柯文哲幾個月前親口表示支持代理孕母，「柯文哲以參選人身分願意放進政見中，為何不支持他？」

柯文哲則表示，現階段有捐精捐卵，甚至是肝臟跟腎臟，聽起來也沒什麼人反對，「如果有人因為沒子宮，要另一個人幫她懷孕小孩，我個人想不出為什麼要反對？」

柯文哲說，這法案並非被法令禁止，而是被用行政命令禁止，法案歷經20年仍躺在立法院，「我的觀念就是，這很正常，為什麼要反對？但很奇怪的就是在立法院不會過，我是無法理解。」

 

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