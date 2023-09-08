陸劇10年／逃稅下場慘！范冰冰沉寂4年繳40億　鄭爽、鄧倫遭封殺

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25歲女星宋祖兒日前被前員工實名舉報逃稅，金額高達4500萬人民幣（約1.96億台幣），爆料指她透過拆分合約，和私人帳戶收款的方式避稅，前東家「天喜影視」在消息曝光後火速切割，而她目前拍完待播出的戲劇包含《無憂渡》、《折腰》、《艱難的製造》、《閱讀課》。若逃稅調查屬實，宋祖兒演出的戲劇可能全面禁播，影響甚大，各大電視台也開始將與她有關的貼文刪除。
鄧倫靠著戲劇《楚喬傳》、《一千零一夜》及《香蜜沉沉燼如霜》打開知名度，去年3月他被爆出逃漏稅，於2019年至2020年間偷逃個人所得稅近5000萬元人民幣（約台幣2.2億元），不僅遭重罰1.06億人民幣（約4.8億台幣），手上所有代言也全被取消，甚至遭官方全面封殺，鄧倫的微博、抖音帳號全被封禁。事後，鄧倫發聲明認錯，表示在配合相關部門調查的過程中，已深刻反省，會承擔一切責任。8月鄧倫為節目《上新了故宮》錄製旁白，疑似有要復出的跡象。
鄭爽之前遭指控和2019年主演的電視劇《倩女幽魂》片商簽訂陰陽合約，涉嫌逃漏稅，實際上拿到天價片酬1.56億元（約新台幣6.7億），最後她也被罰需追繳人民幣2.99億元稅金（約新台幣13億）。大陸廣電總局下令封殺鄭爽，連過去的代表作《微微一笑很傾城》等劇都遭到平台下架處置，鄭爽的個人微博也遭到永久禁言，加上先前傳出的代孕棄養風波，鄭爽想再復出，恐怕難上加難。