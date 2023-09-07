弘文高中校花「穿蕾絲短裙」！為公益小秀美腿 被讚真人芭比
前台中弘文高中校花、網美奈熙（Nancy，本名李恩熙）擁有小巧蘋果臉、憂鬱眼眸、白皮膚及9頭身黃金比例，姣好外貌被不少廠商相中，爭相邀她拍廣告，年僅17歲就已經和各大品牌合作過，甚至當過台中知名百貨公司形象大使，PTT鄉民以「基因勝利組」形容。Nancy日前在IG分享穿蕾絲短裙的照片，小露好身材，網友一看狂刷一整排愛心。
記者楊穎軒／綜合報導
奈熙6月從弘文高中畢業，大學開學前發文宣傳乳癌防治的公益路跑活動，附上的美照，她身穿細肩帶小可愛，露出一小截螞蟻腰，還隱約浮現川字線，搭配一件粉紅色蕾絲膝上荷葉裙，透視布料秀出纖細美人腿，配上淺淺甜笑，舉手投足散發星味。
「很少跑步的我竟然要去參加公益路跑！？10月底 美麗佳人公益路跑見」，奈熙寫道，許多網友滑到相片紛紛留言：「太好看啦」、「太正了，不行喔」、「妳好適合穿粉紅色」、「太仙了吧」、「真人版芭比」！
滿18歲的Nancy，大考放榜前曾說希望可以選讀自己喜愛的傳播學系，並朝著平面模特兒發展，身材曼妙的她，一雙鉛筆腿賞心悅目，其實她是一名游泳健將，曾拿下台中市運會游泳比賽自由式第二名，維持好身材有其原因。