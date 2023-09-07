學霸星二代／徐乃麟兒跳級耶魯博士班　5年免學費、拿百萬獎學金

弘文高中校花「穿蕾絲短裙」！為公益小秀美腿　被讚真人芭比

▲弘文校花奈熙穿蕾絲短裙，宣傳公益活動，秀出傲人美腿。（圖／翻攝自奈熙Nancy IG）
▲弘文校花奈熙穿蕾絲短裙，宣傳公益活動，秀出傲人美腿。（圖／翻攝自奈熙Nancy IG）

記者楊穎軒／綜合報導

前台中弘文高中校花、網美奈熙（Nancy，本名李恩熙）擁有小巧蘋果臉、憂鬱眼眸、白皮膚及9頭身黃金比例，姣好外貌被不少廠商相中，爭相邀她拍廣告，年僅17歲就已經和各大品牌合作過，甚至當過台中知名百貨公司形象大使，PTT鄉民以「基因勝利組」形容。Nancy日前在IG分享穿蕾絲短裙的照片，小露好身材，網友一看狂刷一整排愛心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼Nancy擁有精緻五官、九頭身比例身材，還有個韓系本名「李恩熙」。（圖／翻攝自恩熙Nancy IG）
▲▼奈熙擁有精緻五官、九頭身比例身材，還有個韓系本名「李恩熙」。（圖／翻攝自奈熙Nancy IG）
▲▼奈熙擁有精緻五官、九頭身比例身材，還有個韓系本名「李恩熙」。（圖／翻攝自奈熙Nancy IG）
奈熙6月從弘文高中畢業，大學開學前發文宣傳乳癌防治的公益路跑活動，附上的美照，她身穿細肩帶小可愛，露出一小截螞蟻腰，還隱約浮現川字線，搭配一件粉紅色蕾絲膝上荷葉裙，透視布料秀出纖細美人腿，配上淺淺甜笑，舉手投足散發星味。

▲奈熙穿粉色蓬蓬裙，宣傳公益活動。（圖／翻攝自奈熙Nancy IG）
▲▼奈熙穿粉色蓬蓬裙，宣傳公益路跑活動。（圖／翻攝自奈熙Nancy IG）
▲▼奈熙穿粉色蓬蓬裙，宣傳公益活動。（圖／翻攝自奈熙Nancy IG）
「很少跑步的我竟然要去參加公益路跑！？10月底 美麗佳人公益路跑見」，奈熙寫道，許多網友滑到相片紛紛留言：「太好看啦」、「太正了，不行喔」、「妳好適合穿粉紅色」、「太仙了吧」、「真人版芭比」！

滿18歲的Nancy，大考放榜前曾說希望可以選讀自己喜愛的傳播學系，並朝著平面模特兒發展，身材曼妙的她，一雙鉛筆腿賞心悅目，其實她是一名游泳健將，曾拿下台中市運會游泳比賽自由式第二名，維持好身材有其原因。

▲▼奈熙高中剛畢業，IG有13萬人追蹤，廠商合作邀約不斷。（圖／翻攝自奈熙Nancy IG）
▲奈熙高中剛畢業，IG有13萬人追蹤，廠商合作邀約不斷。（圖／翻攝自奈熙Nancy IG）

弘文高中校花爆紅！PTT讚「基因勝利組」　本人揭理想型

弘文高中校花畢業了！學長送花圈浪漫告白：有妳的高中是彩色的

弘文高中校花「9頭身比例」甜美曝光！驚豔品牌搶合作

Lisa表演一轉身「熱褲太短變小丁」　被轟衣服越穿越少：YG欺負人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞