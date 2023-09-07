因福島核廢水、禁海鮮開槓！日相岸田與中國總理李強公開互嗆
日本政府在處理福島核廢水排放一事顯得格外小心翼翼，尤其是擔心來自周邊國家的抗議。根據外媒報導，日本首相岸田文雄就曾經為了此事與中國國務院總理李強在6日出席印尼的「東協加三」高峰會上，當場爭執互嗆，現場一度氣氛火爆，雙方各執一詞。
國際中心楊智傑／綜合報導
包含《日經亞洲》（Nikkei Asia）與中國官媒《新華社》都報導指出，岸田文雄與李強都在昨（6）出席了位於印尼的東南亞國協（ASEAN）高峰會，同場出席的還包含韓國領袖，他們在雅加達碰面進行了峰會討論，期間岸田文雄曾與李強在短暫的單獨會面中有過爭執。
《新華社》指出，李強批評日本排放「核污染水」，並稱日本排放核廢水一事關係到的是全球的海洋生態，並且對全球人民的健康與安全，產生重大影響，「中方敦促日本要負責任地處理相關問題，並且要與鄰國充分協商。」
日本外務省則指出，岸田文雄以「詳細說明了福島核一廠含氚廢水的排海作業」作為對於李強質疑的回應，同時強調，根據國際原子能總署（IAEA）的報告，福島核處理水是安全的，「根據收集到的數據，從科學角度看來沒有出現任何問題」，接著又補上一句中日兩國需要建立「建設性且穩定的關係」，解釋日本在排水問題上的立場。