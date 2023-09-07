名家論壇》錢震宇／不給問的賴清德見面會

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與其說是國政說明會，更像是民進黨的宣傳會。賴清德講話前，先讓新境界、台灣智庫、青平台三個智庫負責人講話，講得不是政績，更不是為台灣創造了什麼利基，而是在講民進黨多棒棒、智庫多厲害，一堆空話。請問民進黨執政快八年，「民眾要聽你智庫在台上吹噓自己有多厲害嗎？」
隨後，賴清德上台，講了一段話「今天是我第一次，以總統參選人的身分正式召開記者會，公布國家希望工程」，整場說明會，只看到花錢製作的前導影片及精美PPT，最後整場記者會就在一堆學者上台拍照後，煞然結束，連記者提問都不給。
若真像賴清德所說，這是一場重要的發表會，怎麼連最基本的QA都沒有？難道這場記者會真的是你賴清德的個人秀嗎？諷刺的是，賴清德被民進黨提名148天後才開了第一場記者會，而且比照蔡英文慣例，一樣不接受記者提問，賴清德已經48天沒有受訪了，這像是一個在接受全民監督，參選總統的候選人嗎？
再者，所謂的「國家希望工程」並沒有解釋是否延續蔡英文八年提出的政策綱領及政策路線，不管是2016年的「點亮台灣」，還是2020年的「台灣要贏」，其中大部分的政見其實是跳票的。而作為民進黨接續蔡英文的賴清德，避談八年執政，用切割方式，另外提出一個新的名詞，重新建構一個願景。坦白講，
選民是無法接受的。
而被民進黨當成亮點宣傳竟是馬政府時期的政務官朱敬一加入智囊團，成為其中一員。事實上，賴清德不敢針對民進黨執政不佳、人民不滿進行檢討，只會宣傳自己的顧問團，用一堆文字美化政見，所以不管馬團隊、還是扁團隊誰加入智囊團都只是樣板，對民眾來說更只是200人的其中一人而已。
這次大選，到目前為止，外界普遍認為，因為在野勢力的分散，讓民進黨的賴清德躺著選，即便賴清德面對此事，「呵呵」笑著說沒有啦！但從他被提名後長時間沒有召開記者會、不接受記者提問，到國政說明會只是一昧宣傳自己看來，與其說賴清德躺著選，不如說他根本沒有在意選舉，也看不起選民。
我們該問的是，賴清德怎麼看蔡英文的八年執政？賴清德怎麼解釋你在民進黨執政下的角色？又為何只會跟進侯友宜提出的政見，執政八年卻毫無動作？如果賴清德當初選擇在蔡政府任職，又怎麼面對高達六成的不滿民進黨聲浪？
人們已經厭倦了蔡英文的冷漠與高傲，難道還要再迎來一個蔡英文2.0的自滿與隔閡？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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