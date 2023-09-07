GoPro HERO12電力翻倍！終於加入「HDR影片」 逆光不怕臉黑黑
運動攝影機的領導品牌GoPro，向來就是「凹豆咖」記錄影像的首選，日前正式公佈最新一代GoPro HERO12，陸續解決用戶使用上的痛點，這次強化了電量，達到翻倍的電池續航力，此外，終於加入了「全新HDR影片」拍攝，減少背景過亮或是人臉在逆光下臉黑一片的情況發生。售價1萬4900元，另有創作者套組售價為2萬2400元，預計9月13日開賣。
記者周淑萍/綜合報導
GoPro的拍攝場景大多是戶外，對於用戶來說，續航力和減少熱當都是關鍵，GoPro當然也知道用戶的需求，因此在最新一代的GoPro HERO12特別針對電源進行優化。官方指出，在發表Enduro低溫長續航電池後，再次優化續航能力，這次5.3K60的高畫質拍攝達到100%續航升級，與上一代比較，從35分鐘延長到70分鐘，如果真的有翻倍的續航力提升，對於GoPro舊用戶會非常有感。
另外重磅功能的全新5.3K HDR影片終於加入，可在陰影部分保留更多細節，同時也能夠避免高光區域的剪切。讓用戶拍攝時不用特別去留意光線或是事後還要後製。可拍攝5.3K60 和 4K120 影片的高解析度和幀率，支援8倍慢動作，照片為2700萬像素，支援10-bit色彩還原效果更出色，還可透過Log + LUT進行後製調整。
GoPro也跟上時代支援「直式」影片拍攝，加入全新 9:16拍攝模式，不用切換相機方向，即可進行拍攝，對於短影音、社群分享相當方便。同時可連線至AirPod＋其他Bluetooth耳機，最多可同時4個藍牙裝置連線。配件也很有看頭，提供Max 鏡頭模組2.0，延伸到177度視野，比 HERO12 Black 鏡頭更廣36%。使用前後麥克風在媒體模組上錄製立體聲音，並在底座新增1/4固定螺紋，可以快速鎖上攝影腳架、快拆設備，滿足更多的用法。