威脅國安　美國FCC：上海移遠通信等中企應列黑名單

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依美國法規規定，聯邦資金不能用來向名單上的公司購買設備；聯邦傳播委員會也不會授權向可能構成國安威脅的企業採購新設備。
羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）於9月1日致函聯邦調查局（FBI）、司法部、國家安全局（National Security Agency）、國防部等機構，轉達議員們的要求。
羅森沃賽爾在先前未經報導的信件中表示，聯邦傳播委員會樂見有機會合作「解決此一威脅，包括考慮將上海移遠通信（Quectel）與廣和通（Fibocom Wireless）的設備納入涵蓋清單中」。
上海移遠通信與廣和通兩家公司並未立即回覆路透社的置評要求。
羅森沃賽爾昨天在另一封信中告訴國會議員，「你們所提有關連結模組問題，值得持續關注。為此，委員會正在研究為保護美國網路應採取的額外措施」。
她又說，聯邦傳播委員會「只有在各國家安全當局的指示下」才能更新涵蓋名單。
聯邦傳播委員會此前將10家中國企業和1家俄羅斯公司列入涵蓋名單中，包括華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達通信公司（Hytera Communications Corp）、杭州海康威視數字技術公司（Hangzhou Hikvision Digital Technology）和浙江大華技術公司（Zhejiang Dahua Technology）。
國會議員們警告，美國的醫療設備、車輛和農業設備一旦使用中國蜂巢式網路模組，都可能從中國被遙控與操作。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120907