港媒：李強出席G20峰會　凸顯政治角色關鍵

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香港01昨天在報導中分析，李強出席G20峰會符合中國政治邏輯，「因為國務院總理屬於政府首腦，外交本來便是重要的政府職權」。李強出席G20峰會之前先參加了東亞合作領導人系列會議便說明了總理的外交職權，出席G20峰會的其他國家領導人中，同樣有多位是以總理身份出席。
但不同的是，其他國家出席G20峰會的總理往往是所在國最主要的實權領導人；除此之外，G20峰會主要內容與經濟相關，而中國國務院的核心職責便是經濟，總理的主要工作是主管經濟，李強出席G20峰會恰好可以展開經濟外交。
報導說，即便如此，李強出席G20峰會仍然不同尋常，畢竟政治工作非常注重慣例，尤其是對外交往，每一次的安排都必定是審慎考慮的結果，「習近平為何不直接參加，而是讓李強代替他出席G20峰會？這背後應該是綜合考量」。
有分析認為，習近平是因為中印關係或中美關係的影響而缺席這次峰會，香港01說，這似乎是一種解釋，卻有待觀察，但可以確定的是，李強代替習近平出席G20峰會，反映習近平對李強的高度信任和認可，凸顯李強扮演的政治角色十分關鍵。
報導說，近年來經過兩輪「黨和國家機構改革」，中國國務院的角色有所收窄，日益偏向經濟民生，中共中央扮演集中統一領導的角色，這成為外界解讀中國黨政關係的視角，不過從李強代替習近平出席G20峰會來看，國務院總理依舊在新形勢下的中國政治語境中扮演非常吃重的角色。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120907